Et l’IA créa un maga

« Now Futures » est le premier magazine entièrement conçu (ou presque) par le robot conversationnel ChatGPT et le générateur d’images Midjourney. La consultante Morgane Soulier y a mis son grain de sel pour défier l’IA. Frédéric Brebant

C’est un Donald Trump conquérant qui s’avance avec deux inconnus sur fond d’explosion prodigieuse. Pour ce premier magazine entièrement conçu par l’intelligence artificielle, le générateur d’images Midjourney a pondu ce visuel extrême pour illustrer le thème des grands enjeux de l’année 2024. On doit cette initiative singulière à Morgane Soulier, une consultante française spécialisée dans les enjeux numériques, qui a bouclé l’affaire en quelques heures à peine. « Je venais d’écrire un arti­cle pour Harvard Business Review sur l’influence que l’IA pourrait avoir sur les prochaines élections et j’ai voulu mener une expérience, raconte Morgane Soulier. J’ai demandé à ChatGPT quels seraient les enjeux globaux de 2024 et je l’ai ensuite relancé, à plusieurs reprises, pour écrire tout un magazine autour des thématiques qu’il avait choisies. »

Avec les réponses du robot conver­sationnel et le talent d’illustration du programme Midjourney, l’experte en défis numériques a construit un magazine de 37 pages subtilement baptisé Now Futures. Politique, climat, économie, sciences, culture, cuisine… Tous les grands thèmes de l’année 2024 y sont décortiqués de manière très basique, pour ne pas dire naïve : ChatGPT s’est en effet contenté de digérer une information protéiforme, à la vitesse de l’éclair, pour la transformer en une série d’articles qui tiennent la route, certes, mais sans grande saveur littéraire. « Le résultat est bien sûr rudimentaire, concède Morgane Soulier. Factuellement, ça se lit et il y a une certaine logique dans la construction des articles, mais d’un point de vue journalistique, cela reste globalement creux dans l’analyse. Il n’y a d’ailleurs, dans ce magazine, aucun témoignage d’expert. »

Je ne suis ni une techno-optimiste, ni une techno-pessimiste. Je dis simplement qu’on n’a pas le choix, qu’il faut faire avec l’IA et trouver un équilibre.” – Morgane Soulier, consultante

Un vrai-faux magazine

Magazine est un grand mot puis­que Now Futures ressemble plutôt à un document PDF agencé de manière très scolaire. « Je n’ai pas utilisé d’outil performant de création de maquette, enchaîne Morgane Soulier, car j’ai d’abord voulu mener une expérience sur la technologie proprement dite. Je suis une passionnée d’innovation et j’ai donc exploré l’IA générative pour la challenger. C’est surtout le contenu et l’image qui m’intéressaient. Mais on pourrait très bien imaginer aller plus loin pour un deuxième numéro. Je pourrais avoir recours à un logiciel beaucoup plus performant pour la mise en page et même créer au final un vrai magazine imprimé, où des experts prendraient aussi la parole dans un mix humain-IA, et où il pourrait même y avoir de la pub. Tout est ouvert ! »

A travers son expérience singulière, la consultante en enjeux numéri­ques a surtout voulu démontrer que l’IA est devenue incontournable dans notre quotidien et qu’il vaut mieux l’adopter, voire la dompter, plutôt que l’ignorer. « Je ne suis ni une techno-­optimiste qui a des œillères, ni une techno-pessimiste qui a peur du progrès, conclut Morgane Soulier. Je dis simplement qu’on n’a pas le choix, qu’il faut faire avec l’IA et trouver un équilibre. Comme d’autres professions, les éditeurs de presse et le secteur des médias n’y échapperont pas. »