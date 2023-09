En images : Wild West Tech, au cœur de la folie des entrepreneurs de la Silicon Valley

Avec son projet Wild West Tech, la photojournaliste américaine Laura Morton, basée à San Francisco, explore la culture de l’industrie technologique de la Silicon Valley. Elle sera présente au 35e Festival international du photojournalisme Visa pour l’Image qui s’ouvre ce samedi 2 septembre à Perpignan.

Ces dernières années, les exemples de grandes fortunes issues de la technologie ont provoqué une ruée vers l’or contemporaine à San Francisco et dans la Silicon Valley. Immergée depuis le début des années 2010 dans l’écosystème des start-up californiennes, la photojournaliste Laura Morton suit de près ces hordes de jeunes emplis de rêves et d’ambitions. Ils affluent dans la région dans l’espoir de trouver LE concept qui changera la donne dans des secteurs aussi variés que la robotique, les voitures autonomes, la réalité virtuelle, les drones, sans oublier les technologies blockchain et les cryptomonnaies qui viennent bouleverser le système financier.

Money Money Money

Sa série de photos intitulée Wild West Tech explore la culture et le quotidien déjanté de ces « tech people » qui rêvent de devenir millionnaires grâce à leur création qu’ils ambitionnent disruptive. « Ces jeunes sont très motivés par l’argent, ils veulent trouver la nouvelle sensation qui changera le secteur », Laura Morton à Trends Tendances. Souvent à peine trentenaires, ils vivent ensemble dans cette bulle, travaillent en réseau et se défient lors d’hackathons géants rassemblant plus de 2000 « nerds », comme le montre la photo d’ouverture de cet article.

« C’est grâce à mon immersion dans cet écosystème depuis des années que j’ai un accès privilégié à ces personnes pendant leurs riches échanges», explique la photographe. Ce qui donne parfois des résultats assez incongrus. « La photo de l’hackathon où l’on voit des dizaines de personnes travailler sur leur projet a nécessité beaucoup de patience. C’est certainement la photo la plus étrange de la série », commente-t-elle.

Une participante à un hackathon organisé par l’entreprise Shirts.io dort sur son ordinateur pendant l’événement à San Francisco, en Californie, le 16 août 2014. Ce hackathon a duré 37 heures et de nombreux participants sont restés tout le temps, prenant des pauses pour dormir où et quand ils le pouvaient.

En plus de 10 ans, Laura Morton a aussi été témoin de la transformation de l’environnement de travail et d’émulation des starters. « Celle où l’on voit un homme se reposer sur du faux gazon montre l’évolution des espaces de coworking de la Silicon Valley en quelque chose de plus formel, de plus propret », souligne-t-elle. Dans deux espaces de travail que j’ai fréquentés, un faux parc était aménagé, c’est assez fou ! »

Lev Konstantinovski fait une sieste pendant une pause du programme de science des données qu’il suivait à l’espace de co-working Galvanize à San Francisco, en Californie, le 27 mars 2015. Galvanize, une entreprise hybride qui combine des bureaux technologiques et une école, possède plusieurs campus à travers le pays, en plus de celui de San Francisco. Le campus a pour thème les parcs de San Francisco, y compris cet espace commun, construit pour ressembler à Dolores Park.

Les premiers chapitres de son projet ont porté sur la frénésie liée à l’explosion des smartphones et des réseaux sociaux. Le prochain documentera la révolution IA. L’intelligence artificielle a franchi un nouveau palier lorsque la société californienne OpenAI a lancé ChatGPT fin 2022. Pour Laura Morton, il est essentiel de chercher à connaître les personnes impliquées dans cette étape historique de l’IA afin de comprendre comment leur travail façonnera l’avenir de l’humanité.

« L’IA va bouleverser l’humanité »

« Des entrepreneurs de partout dans le monde ont afflué à San Francisco, et à la fin janvier 2023, toute une communauté travaillait dans des start-up de l’IA, explique la photographe américaine. Presque tous les soirs a lieu un événement de réseautage autour de l’IA, parfois même plusieurs événements concurrents où l’on voit les mêmes personnes venues présenter avec enthousiasme leurs projets dans une ambiance plus communautaire que compétitive. » Elle poursuit : « Les personnes que je côtoie qui travaillent actuellement sur des projets IA le font de la bonne manière, de façon discrète et très réfléchie car ils savent combien l’IA va bouleverser le monde. »

Laura Morton a reçu une aide de la Fondation Magnum en 2014 pour sa série Wild West Tech. La partie sur l’IA qui sera aussi exposée à Perpignan cette année a été financée par le prix Pierre & Alexandra Boulat. « Le fait d’avoir obtenu cette bourse à un moment historique où cette technologie prenait son essor a été très important, car j’ai pu m’y plonger intensément et sereinement d’un point de vue financier pendant deux mois », nous confie-t-elle.

Infos pratiques : l’exposition photo de Laura Morton est visible à la Maison de la Catalanité, place Joseph-Sébastien Pons, Perpignan, du samedi 2 au dimanche 17 septembre de 10h à 20h. Voici ci-dessous un aperçu de son travail.

Sandy Frank, Mackenzie Hughes et Danielle Gaglioti, de gauche à droite, travaillent sur une start-up appelée Akimbo dans l’appartement que Hughes et Gaglioti sous-louaient à San Francisco, en Californie, le 28 août 2014. L’entreprise, décrite comme une plateforme de développement de carrière, est basée à New York, mais Hughes et Gaglioti étaient en ville pour l’été afin de participer à Tumml, un programme d’accélérateur d’entreprises urbaines. Frank les a rejoints en tant que stagiaire. Ils travaillaient souvent depuis leur domicile, en fonction de l’horaire de leurs réunions et des moyens de transport disponibles.

Rohan Stent (à droite), ingénieur en mécanique chez Mo-Sys, joue au beach-volley en réalité virtuelle avec Roger Ryder dans un stand de démonstration de StarTracker VR par la société Mo-Sys lors de l’Augmented World Expo au Santa Clara Convention Center à Santa Clara, en Californie, le 1er juin 2018. StarTracker utilise des autocollants réfléchissants qui peuvent être collés au plafond ou sur un filet tandis qu’une caméra orientée vers le haut calcule la position du sujet à partir de ces autocollants. La possibilité de jouer au beach-volley en RV en a fait l’un des stands les plus populaires du salon.

Les participants à une soirée dansante matinale, dont deux étudiants venus passer l’été à San Francisco pour faire un stage dans une entreprise technologique, dansent sur un bateau de croisière lors d’une soirée appelée « Daybreaker » à San Francisco, en Californie, le 7 août 2015. Les événements « Daybreaker », qui sont des soirées dansantes gratuites organisées tôt le matin en semaine, étaient à l’époque très populaires auprès des jeunes travailleurs du secteur technologique. Les participants se rendaient souvent directement au travail après l’événement, énergisés par la danse pour la journée à venir.