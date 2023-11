Un nouveau bot débarque sur le marché : Grok, développé par xAI d’Elon Musk, se veut plus drôle que les autres bots. Une autre capacité technique importante le démarque. Sera-t-il le tueur de ChatGPT ?

Un nouvel acteur est apparu ce samedi dans le monde des chatbots et de l’intelligence artificielle. Il s’agit de « Grok », développé par la nouvelle société d’Elon Musk spécialisée dans l’IA, xAI. Mais ce n’est pas encore une sortie pour le grand public : seulement un nombre limité d’utilisateurs a accès au bot pour l’instant. Il est toujours en phase test et son entraînement dure depuis deux mois. A terme, il pourrait cependant débarquer sur la version payante de Twitter.

Un bot pas comme les autres

Comment Musk veut-il démarquer son bot des autres acteurs, comme ChatGPT ? Il devrait en fait ressembler à la personnalité de Musk, ou du moins à la manière dont il veut se présenter sur les réseaux sociaux. « Un brin d’esprit », « une touche rebelle », et donnant réponse aux « questions spicy » auxquelles les autres bots ne répondent pas, selon une description donnée par xAI. Le bot serait ainsi modellisé sur The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy, une saga de science-fiction (déclinée en BD, romans, émissions radio et un film) loufoque.

Sur X, anciennement Twitter, Elon Musk a donné quelques exemples. Il demande par exemple au bot de lui fournir une recette pour fabriquer de la cocaïne. Ce dernier explique alors qu’il faut « obtenir un diplôme en chimie, installer un laboratoire dans un endroit reclus, et acheter des feuilles de coca et différents produits chimiques », avant de dire qu’il ne faut pas le faire car c’est illégal et dangereux. Le tout est écrit sur le ton de l’ironie. Voilà la marque de fabrique du bot.

xAI’s Grok system is designed to have a little humor in its responses pic.twitter.com/WqXxlwI6ef — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Infos en direct

« Grok dispose d’un accès en temps réel aux informations via la plateforme X, ce qui constitue un avantage considérable par rapport aux autres modèles. Il est également unique et adore le sarcasme. Je n’ai aucune idée de qui aurait pu le guider de la sorte (émojis qui rigolent) », écrit Musk sur X, commentant un passage où le bot donne des nouvelles à propos du procès de Sam Bankman-Fried, le milliardaire de la crypto reconnu coupable de fraude. « Le jury a mis quelques heures pour déterminer ce que les meilleurs investisseurs n’ont pas pu voir toutes ces années. C’est fou, non ? », écrit le bot.

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z — Elon Musk (@elonmusk) November 4, 2023



Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site. L’affichage de ce contenu a été bloqué pour respecter vos choix en matière de cookies. Cliquez ici pour régler vos préférences en matière de cookies et afficher le contenu. Vous pouvez modifier vos choix à tout moment en cliquant sur « Paramètres des cookies » en bas du site.

Blagues et traits de sarcasme à part, cet accès à des informations en direct est une vraie différence par rapport aux autres bots et donc une opportunité pour se démarquer. ChatGPT, bot le plus connu et le plus utilisé, indique par exemple : « Je ne suis pas connecté au flux de données en temps réel. Je suis comme un instantané du cerveau de l’internet, figé dans le temps au début de l’année 2022. Par conséquent, tout ce qui s’est passé par la suite est un peu un mystère pour moi. »

Raz-de-marée de désinformation ?

Néanmoins, xAI met en garde que Grok « peut encore générer des informations fausses ou contradictoires ». Ce qui pourrait être un risque pour de la désinformation de masse. Surtout si le bot se base sur X, où les fausses informations pullulent depuis le rachat par Musk, selon de nombreux observateurs et rapports. Dans un contexte de conflits, cela peut vite devenir dangereux.

Les discours haineux y deviennent aussi de plus en plus présents. Ce bot pourrait-il les renforcer encore plus (surtout que le contenu de comptes X payants est déjà surexposé par rapport au reste) ? Musk avait déjà indiqué plus tôt que les développeurs d’IA élaboraient des systèmes trop « politiquement corrects ». La mission de xAI, au contraire, serait de créer de l’IA pour des personnes de tous les bords politiques, rappelle CNBC. Ce qui risque d’encore plus enfermer des personnes dans des chambres d’écho et d’encore plus polariser le monde.