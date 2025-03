L’essor de l’intelligence artificielle (IA) pousse de plus en plus de personnes à réduire, voire même à effacer leur présence en ligne par crainte pour leur sécurité et leur vie privée. Les risques liés à l’utilisation abusive des données personnelles se multiplient, notamment avec la capacité croissante de l’IA à imiter des proches ou à faciliter des arnaques sophistiquées.

À mesure que les arnaques deviennent plus complexes et que les technologies d’IA progressent, les utilisateurs se montrent de plus en plus prudents quant aux informations qu’ils partagent en ligne. Selon un rapport de Statista cité par la BBC, 39 % des répondants se disent préoccupés par l’utilisation de leurs données personnelles par les entreprises, tandis qu’un quart (26 %) admettent utiliser un VPN pour protéger leur confidentialité.

« Une combinaison mortelle »

Vytautas Kaziukonis, directeur général de la société de cybersécurité Surfshark, souligne que les utilisateurs sous-estiment souvent les enjeux de la vie privée. “Ce qui peut sembler anodin aujourd’hui pourrait causer des ennuis dans dix ans, par exemple en cas de changement de lois ou de contexte politique”, explique-t-il sur le site de la BBC. “Avec l’explosion de l’IA, la fraude devient de plus en plus sophistiquée, et une chose essentielle pour toutes les arnaques est d’avoir des données. L’IA est désormais capable d’imiter des personnes proches de vous. Ajoutez à cela des informations personnelles partagées en ligne, et vous obtenez une “combinaison mortelle”, avance Vytautas Kaziukonis.

Effacer son empreinte numérique

Face à ces risques, certains utilisateurs prennent des mesures drastiques pour réduire leur empreinte numérique. Des services comme DeleteMe ont le vent en poupe. Ils aident à supprimer des informations personnelles collectées par des courtiers en données. Amanda Unterreiner, chef de produit chez DeleteMe, explique à la BBC que des personnes avec un haut profil, comme des juges ou des professionnels exposés, utilisent ces services pour des raisons de sécurité et de protection de leur vie privée.

D’autres choisissent de supprimer leurs comptes des réseaux sociaux ou encore, masquent leurs informations professionnelles sur des plateformes comme LinkedIn. Ces pratiques permettent de limiter la quantité de données exploitables par des fraudeurs ou des entreprises peu scrupuleuses.

Un impact pour les plateformes en ligne

Il a été constaté que les utilisateurs publient aussi moins de moments personnels dans les espaces publics des réseaux sociaux et privilégient les messageries privées comme WhatsApp. Cette tendance, reconnue par Adam Mosseri, le patron d’Instagram, reflète une conscience accrue des risques liés à la vie privée et aux répercussions potentielles des publications publiques, rapporte Le Monde. Cette diminution de l’engagement public pourrait affecter la visibilité des contenus et, par conséquent, l’efficacité des publicités diffusées sur ces plateformes. Cette prudence accrue des utilisateurs pourrait sur le long terme avoir des conséquences sur le business model des réseaux sociaux. Les géants du web comme Meta pourraient essuyer des pertes financières.

De plus, si l’engagement diminue en raison de la baisse de l’activité en ligne, les créateurs de contenu et influenceurs pourraient également en pâtir. Pour faire face à cette nouvelle réalité, les plateformes devront investir dans de nouvelles fonctionnalités de protection de la vie privée, ce qui pourrait augmenter leurs coûts d’exploitation, avance le quotidien français.