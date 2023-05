Données mobiles: la Belgique en tête du classement des pays les plus chers d’Europe

Le prix des données mobiles varie fortement d’un pays européen à l’autre. Et encore plus fortement quand on compare ce prix au niveau mondial.

Selon la dernière étude du courtier en assurances HelloSafe, le prix moyen par giga de données mobiles est de 2,99 euros en Belgique. Ce qui place notre pays en tête du classement des pays les plus chers en la matière, si on compare à ses plus proches voisins. L’Allemagne (2,66 euros par Go), le Luxembourg (2 euros) et les Pays-Bas (1,89 euro) ont des prix qui se rapprochent plus des standards belges … bien que toutefois inférieurs.

Quant à la France, avec ses 0,23 euro le giga, elle affiche un prix exceptionnellement bas : les Français paient en moyenne 13 fois moins cher leurs données mobiles que les Belges. Mais pourquoi une si grande différence avec nos voisins français ? « En France, l’irruption de l’opérateur Free dans les années 2000 a permis une baisse considérable des tarifs, dans un marché auparavant partagé entre 3 grands opérateurs historiques (Orange, SFR et Bouygues Télécom) » justifie HelloSafe. Et que dire de l’Italie, avec son 0,12 euro du giga.

Au niveau mondial ?

Les Belges ne sont pas les plus mal lotis si on compare au niveau mondial. Le courtier en assurances rappelle que le prix des données mobiles peut être influencé par différents facteurs comme le coût de l’entretien de l’infrastructure, le niveau de concurrence entre les fournisseurs de services, etc. Si on tient compte de ces facteurs, on observe de très fortes disparités entre les pays au niveau mondial.

Ainsi, c’est en Israël que l’on retrouve l’internet le moins cher avec 0,04 euro par giga. Tandis que le Yémen prend le dossard du giga le plus cher avec un prix par Go qui atteint 16,51 euros. Il est suivi de près par le Botswana (15,48 euros), le Turkménistan (14,21 euros) et le Togo (12,89 euros). Plus loin, mais toujours dans le top 10, on retrouve la Suisse avec 7,32 euros/Go.

En termes de prix, si on regarde un peu plus loin et qu’on descend au niveau infranational, l’île de Sainte-Hélène et les îles Malouines sont les deux territoires qui détiennent records quant au prix des données mobiles avec respectivement 41,05 euros et 38,44 euros par giga.

