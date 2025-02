Contact Max défie Nostalgie

Le groupe RTL Belgique lance une nouvelle radio dédiée aux années 1980 et 1990. Baptisée Contact Max, elle entend devenir ‘‘la première radio 100% digitale francophone’’ en jouant la carte des bons vieux souvenirs.

La nostalgie reste une valeur sûre dans les réjouissances musicales. Preuve en est avec la radio du même nom qui, depuis quelques années déjà, caracole en tête du classement des stations préférées du public francophone belge. Dans le dernier classement du CIM couvrant la période mai-août 2024 (la prochaine vague sera bientôt publiée), Nostalgie occupe à nouveau la première place des radios les plus écoutées avec 14% des parts de marché, suivie de près par VivaCité (13,7%), Radio Contact (13,5%) et Bel RTL (11,8%).

Ces deux dernières marques appartiennent au groupe RTL Belgique (propriété conjointe des éditeurs Rossel et DPG Media), groupe qui a décidé de contre-attaquer en lançant ce jeudi une toute nouvelle radio ‘‘nostalgique’’ dans la sphère numérique. Baptisée Contact Max et portée par le slogan La nouvelle radio de vos meilleures années, cette station flambant neuve cible les ‘‘35+’’ avec une programmation principalement ancrée dans les années 1980 et 1990.

‘‘Cette nouvelle radio permettra aux auditeurs de revivre les moments iconiques qui ont marqué leur histoire musicale, explique Guillaume Collard, CEO de RTL Belgique. Grâce à cela, nous réaffirmons notre engagement à diversifier notre offre pour consolider notre leadership et un lien toujours plus fort avec nos publics en nous adaptant à leurs attentes’’.

100% digitale

L’ambition est forte: même si elle cible surtout les ‘‘35+’’, Contact Max veut capter une plus large audience pour devenir à terme ‘‘la première radio 100% digitale francophone’’ (sic). L’appellation digitale a toute son importance. Inutile de chercher Contact Max sur la bande FM: la station n’est disponible que dans la sphère numérique qui deviendra, à terme, la seule option radiophonique sur le marché audio.

‘‘On a eu la chance de participer à un appel d’offres que nous avons obtenu pour avoir une couverture nationale au niveau du DAB+, cette nouvelle technologie radio qui prend de plus en plus d’ampleur en Belgique francophone, précise Frédéric Herbays, media radio director chez RTL Belgique. En complément de la diffusion en DAB+, Contact Max est également accessible via l’application mobile de Radio Contact, ainsi que sur le site web de la station avec une page qui lui est dédiée. Et puis aussi en télévision puisque, lorsque les programmes de RTL district ne sont pas à l’antenne, c’est le signal de Radio Contact Max qui est diffusé en télé.’’

L’objectif stratégique est à peine masqué: reconquérir certains auditeurs qui ont grandi avec Radio Contact dans les années 1980 ou 1990 et qui ont sans doute migré vers Nostalgie pour retrouver justement la saveur musicale de leur adolescence disparue…