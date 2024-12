Comment Musk, en cherchant à gagner quelques dollars, risque d’achever X/Twitter

Elon Musk met de plus en plus la pression sur les développeurs et les entreprises de médias sociaux en leur imposant de nouveaux tarifs. Des montants désormais exorbitants qui font que beaucoup jettent l’éponge et ne proposent tout simplement plus X/Twitter.

Elon Musk poursuit sa politique tarifaire agressive. Pas forcément pour l’utilisateur lambda, pour qui l’utilisation basique de X reste gratuite malgré l’arrivée de comptes premium. Depuis le début du mois de novembre, la révolution se fait plutôt en coulisses. Et plus précisément autour des frais d’API. Car après avoir facturé 42 000 dollars par mois pour l’accès à l’API X, la société d’Elon Musk cherche à soutirer toujours plus d’argent à ceux qui utilisent cette API, au point de pousser le bouchon peut-être un peu trop loin.

API pour Interface de Programmation Applicative

Pour bien comprendre en quoi cela représente une véritable révolution dans le secteur, il est important de préciser ce que sont précisément ces API.

L’API – pour Application Programming Interface ou Interface de Programmation Applicative – est un ensemble de règles et de protocoles qui permettent à différents logiciels ou applications de communiquer entre eux. En d’autres termes, une API est comme un serveur dans un restaurant. Vous (le client) passez une commande au serveur (l’API). Il reçoit votre commande, la transmet à la cuisine (le logiciel ou la base de données) qui la prépare avant que l’API vous rapporte votre plat. Dans ce contexte, l’API joue un rôle d’intermédiaire, simplifiant la communication entre les différentes parties. Elles permettent aussi à différents systèmes, souvent développés indépendamment, de collaborer.

Les APIs peuvent être utilisées dans différents contextes : pour les sites internet afin de récupérer ou mettre à jour des données (comme la météo), pour les services cloud (stockage, calcul, etc.), ou encore pour les systèmes d’exploitation (Windows, macOS) ou des composants matériels (claviers, imprimantes).

Concrètement, dans la vie quotidienne, les paiements en ligne sont possibles grâce à une API, tout comme les applications de mobilité comme Uber ou Google Maps, ou encore les assistants vocaux comme Siri ou Alexa. Mais vous utilisez aussi une API quand vous publiez une photo sur les réseaux sociaux via un outil externe. Par exemple via Echobox, Later ou autre.

Des coûts d’API variables

Certains fournisseurs (la cuisine, pour reprendre l’exemple ci-dessus) imposent des coûts pour avoir accès à leurs données. Ces frais peuvent varier en fonction du volume d’utilisation (nombre de requêtes par exemple), des fonctionnalités proposées, ou tout simplement de la tarification choisie par le fournisseur.

La politique de tarification très agressive de Musk

Or, dans ce domaine, Elon Musk a tapé un grand coup en modifiant les politiques de tarification de l’API X. Alors qu’elle était auparavant gratuite, il faut désormais payer des milliers de dollars pour accéder à l’API de X. Pour le forfait le plus cher (soit pas trop limité), il faut désormais compter 42 000 dollars /mois. Et ce prix n’est même applicable que pour le niveau le plus bas du X Enterprise API. Comprendre : cela peut encore grimper plus haut si l’on veut des choses plus spécifiques.

Les utilisateurs des outils pour poster et monitorer les posts sur Twitter ont pu constater que la limite était vite atteinte, même en entreprise. Aujourd’hui, la grogne est telle que beaucoup jettent carrément l’éponge. Ils sont de plus en plus nombreux à exclure tout simplement X de leur service.

X bientôt exclu de partout ?

Ainsi, l’application de gestion des médias sociaux Publer a été la première à rendre publics les changements les plus récents apportés à l’API X et à déclarer ne plus proposer X. Echobox, l’un des leaders de la programmation de posts sur les réseaux sociaux, a lui annoncé qu’il allait dans un futur très proche exclure X de ses fonctionnalités, en annonçant l’arrivée de Threads et Bluesky.

Mais ils ne sont pas les seuls. Sony, Microsoft ou encore Nintendo ont tout simplement supprimé X de leurs applications.

La goutte qui a fait déborder le vase ? C’est qu’en plus du forfait de 42 000 dollars mensuels, Elon Musk a rajouté une couche supplémentaire. Les entreprises sont invitées à payer des frais supplémentaires de l’ordre de 1 $ par mois pour chaque compte (client, donc) qui se connectera à l’API de X par le biais de leur application. Pour peu que ces entreprises aient des milliers de clients, la note devient rapidement stratosphérique.

Elon Musk aura, avec ses grilles tarifaires en hausse constante, également tué l’écosystème jusque-là florissant des applications tierces offrant toutes sortes de fonctionnalités supplémentaires. Des applications qui encourageaient pourtant l’utilisation de la plateforme. De quoi sérieusement enrayer un cercle jusque là vertueux.

Facebook et autres ne demandent rien

D’autant plus que les autres mastodontes des réseaux sociaux – Facebook, Instagram, Threads, TikTok et YouTube – sont loin d’être aussi gourmands. Eux ne demandent pas le moindre dollar comme frais API. Et si à cela s’ajoute le fait que X est en perte de vitesse d’un point de vue audience, le calcul est vite fait.

Elon Musk, en cherchant à gagner quelques dollars supplémentaires, s’est donc peut-être tiré une énième balle dans le pied.