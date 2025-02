Cinq éditeurs belges contre les géants de la tech

L’union fait la force. Les éditeurs Rossel, IPM, Roularta, DPG Media et Mediahuis s’associent pour lancer ensemble Belgian Publishing Expérience (BPX), une nouvelle fédération qui veut sensibiliser les annonceurs à l’importance et à l’impact réel des médias locaux.

Depuis que Mark Zuckerberg a décidé de revoir la politique de modération de ses contenus sur Facebook, les marques prennent désormais le risque d’être davantage associées à des fake news ou des discours haineux sur cette plateforme mondiale. Leur fameuse brand safety (la protection de la marque) risque d’en prendre un coup et c’est précisément pour sensibiliser les annonceurs à ce vrai danger qu’une nouvelle fédération a vu le jour en Belgique.

Les cinq plus grands éditeurs belges (Rossel, IPM, Roularta, DPG Media et Mediahuis) ont en effet décidé d’unir leurs forces pour créer Belgian Publishing Expérience (BPX), une structure qui veut promouvoir davantage l’importance des médias d’information locaux et l’impact de leurs contenus dans l’inventaire disponible.

‘‘BPX est prêt à redonner aux marques des éditeurs belges la place qu’elles méritent auprès des annonceurs, souligne Gauthier Elslander, directeur général de cette nouvelle fédération. Des médias de qualité, fiables et ancrés localement ne sont pas un luxe, mais une nécessité en ces temps troublés. Ils sont la pierre angulaire de notre démocratie et il est temps qu’ils retrouvent cette reconnaissance. Notre ambition est de faire de nos médias locaux une destination incontournable pour les annonceurs.’’

Redevenir une priorité

Cette collaboration unique entre les cinq plus grands éditeurs belges a donc pour objectif d’inspirer et d’activer le marché publicitaire belge pour qu’il se tourne à nouveau vers ses propres médias. BPX souhaite dès lors que toutes les marques et tous les magazines d’information belges, tant imprimés que numériques, redeviennent une priorité pour les annonceurs en mettant en avant leur fiabilité, l’environnement rédactionnel et, bien sûr, leur audience.

‘‘A l’heure des fake news, nos médias et magazines d’information locaux font toute la différence, enchaîne Gauthier Elslander. Ils informent chaque jour la quasi-totalité des Belges et déterminent en grande partie la perception que les gens ont de la société. Dans ce contexte, la communication des annonceurs est beaucoup plus sécurisée et plus percutante que, par exemple, sur les plateformes des géants de la tech internationaux. Ces plateformes-là manquent souvent de contexte et de fiabilité.’’

Un précieux intermédiaire

Concrètement, BPX entend jouer un rôle important dans la mise en relation des éditeurs et des annonceurs en offrant des formations, en partageant des études et en présentant les meilleures pratiques dans les tendances médias.

En outre, la nouvelle fédération investira également dans des solutions publicitaires innovantes. ‘‘Nous devons faire en sorte qu’il soit aussi facile que possible pour chaque annonceur de déployer avec succès ses campagnes sur nos médias locaux, conclut le directeur général de BPX. En Belgique, nous sommes gâtés par des marques fortes qui influencent largement la vie quotidienne de leurs lecteurs offline et online. Du matin au soir, elles informent et inspirent leurs lecteurs. Un annonceur ne peut que gagner à se lier à ces acteurs locaux et à surfer sur le lien unique que ces marques entretiennent avec leurs fans.’’