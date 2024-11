“C de Flandre”, la nouveauté du journal de Canal Z

À partir de ce vendredi 8 novembre, Z-News – le journal de Canal Z – diffusera “C de Flandre”, une rubrique hebdomadaire comprenant un reportage de la semaine diffusé sur Kanaal Z.

Une façon pour notre rédaction de proposer aux téléspectateurs francophones l’actualité économique marquante venue de Flandre. “Un choix évident qui incarne notre équipe éditoriale bilingue”, expliquent Jan De Meulemeester et Loïc Struys de Trends-Canal Z. “Mais, il s’agit surtout d’un regard journalistique intéressant par-delà la frontière linguistique”.

Chaque semaine, les journalistes TV néerlandophones et francophones produisent entre 20 et 30 reportages sur l’économie, les entreprises, le patrimoine ou les investissements dans divers secteurs. Une offre riche et variée que nos rédactions veulent mettre en vitrine pour les téléspectateurs.

« Cette idée a germé à mon arrivée chez Roularta début août, explique Loïc Struys, Chef d’édition et présentateur de Z-News. La plupart du public francophone méconnaît l’actualité flamande et les histoires fascinantes qui s’y passent. Je n’ai rien inventé, la Rtbf et la vrt proposent depuis de longues années ce type d’éclairage. Nous nous démarquons par notre rédaction unique et par notre regard sur une Flandre entreprenante”.

Attraction wallonne

Cette rubrique est également proposée aux téléspectateurs néerlandophones, sous le titre “Over de Taalgrens” (“De l’autre côté de la frontière linguistique”). “Beaucoup de choses se passent et changent en Wallonie, déclare Jan De Meulemeester, responsable de Business News, et cela fascine le Flamand. Il y a une forme de paradoxe : d’une part, en termes de culture publique, nous semblons diverger et devenir des régions de plus en plus autonomes. Mais d’autre part, nous redécouvrons aussi la Wallonie, y compris le revirement politique des dernières élections, les choix politiques courageux du nouveau gouvernement wallon, les plans de relance économique et les réussites inspirantes comme Odoo ou l’industrie spatiale”.

Chaque semaine, nos rédactions se livreront à une sélection de leurs reportages respectifs : une success story, une innovation ou un enjeu propre à l’une des deux communautés. Le sujet le plus spécifique de la semaine sera diffusé en version originale sous-titrée.

Collaboration quotidienne

Loïc Struys : “Nous échangeons tous les jours sur nos sujets. Cela crée une dynamique et une synergie que nous souhaitons renforcer, pour permettre à nos téléspectateurs de s’informer sur ceux et celles qui font vivre la Flandre”.

Jan De Meulemeester : “Cela s’inscrit parfaitement dans la collaboration quotidienne que nous avons amorcée. Canal Z et Kanaal Z partagent la même équipe éditoriale. Cela nous permet de travailler ensemble sur des dossiers nationaux et internationaux : nous nous renforçons mutuellement. Et en proposant chaque semaine le meilleur de l’actualité régionale, nous pensons pouvoir également satisfaire nos téléspectateurs”.