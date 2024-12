BX1 arrête la production de la majeure partie de ses programmes en radio

Le média régional bruxellois BX1 arrêtera, d’ici à la fin de l’année, la majeure partie de ses programmes animés en radio. Seuls les rendez-vous d’infos et quelques émissions culturelles resteront à l’antenne à partir du mois de janvier, a appris Belga de sources concordantes.

BX1 avait lancé, en 2022, une nouvelle grille en radio, avec une dizaine de nouvelles émissions tant en semaine que le week-end. Deux ans plus tard, plusieurs de ces productions s’arrêteront à l’entame des vacances scolaires de fin d’année.

La matinale “Bonjour Bruxelles”, ainsi que le journal parlé de la mi-journée, “Le 12h30”, resteront à l’antenne – en radio et en télé -, tout comme l’interview culturelle “La voix libre” du début d’après-midi, uniquement en radio cette fois. “Le Brunch”, l’émission culturelle de la matinée, sera, elle, remaniée et proposera majoritairement une programmation musicale, tout comme le reste de la grille en semaine et le week-end. Des négociations seraient toujours en cours pour le maintien de certaines émissions sous une formule allégée.

Réduction de subside

“Il est certain que la réduction du subside de fonctionnement de la FWB (Fédération Wallonie-Bruxelles) place les finances de la chaîne sous tension, et par voie de conséquence le budget alloué à la radio. Elle met à mal sa mission de service public et provoque une inquiétude légitime au sein du personnel”, reconnaît vendredi dans un communiqué Maroun Labaki, président de BX1.

M. Labaki assure toutefois que “BX1 n’a aucune intention de renoncer à son média le plus jeune et le plus audacieux”, confirmant que les émissions d’information en radio seront “maintenues en 2025, et même renforcées”.

Pas de modifications pour la TV

La grille en télévision ne devrait pas subir de modifications majeures, nous informe-t-on encore. La direction de BX1 précise que l’information numérique sera renforcée et que des moyens supplémentaires seront accordés pour la couverture en télévision du week-end et des périodes de vacances.

En remplacement de Jean-Jacques Deleeuw, BX1 connaîtra par ailleurs, dès le 1er janvier, un nouveau rédacteur en chef et directeur de l’information en la personne d’Arnaud Gabriel, transfuge de RTL Belgium.