Bluesky, Reddit, Roblox: croissance réelle ou illusion stratégique ?

Les plateformes numériques jouent-elles franc-jeu ? Paul Belleflamme, professeur d’économie à l’UCLouvain, a analysé les pratiques de gonflement des chiffres chez Roblox. Il explore les effets autoréalisateurs qui influencent utilisateurs et investisseurs, tout en soulevant les défis de transparence et de régulation.

Une étude récente sur la plateforme de jeux vidéo et de création Roblox, réalisée par Paul Belleflamme, professeur en économie de l’UCLouvain et publiée dans le dernier focus de la revue Regards Economiques, analyse une controverse majeure. Roblox, qui attire principalement des enfants et adolescents, a été accusée par la société d’analyse financière Hindenburg Research de gonfler artificiellement ses statistiques d’utilisateurs pour séduire investisseurs, annonceurs et régulateurs. Cette surévaluation, estimée à environ un tiers des chiffres réels, soulève des questions sur les pratiques de transparence dans l’économie des plateformes. D’autres acteurs, tel que le réseau social Bluesky dont le compteur d’utilisateurs grimpe chaque jour suite à la désaffection mondiale de X (ex-Twitter) sont concernés par ces pratiques. Explications avec l’auteur de l’étude.

Pouvez-vous expliquer la notion du “fake it till you make it” dans le contexte des plateformes numériques ?



C’est une stratégie où une entreprise exagère ou embellit certains aspects pour attirer plus d’utilisateurs ou d’investisseurs. Par exemple, une plateforme peut prétendre avoir une activité plus élevée qu’en réalité, espérant que cette perception finira par devenir vraie. Cependant, c’est un pari risqué : si cela ne fonctionne pas, l’entreprise peut perdre toute crédibilité, que ce soit auprès de ses utilisateurs ou des régulateurs. Bâtir sa notoriété sur des mensonges ou des omissions peut temporairement fonctionner, mais la découverte d’une telle tromperie peut aussi avoir des conséquences désastreuses.

Les plateformes ont souvent intérêt à annoncer des chiffres d’utilisateurs impressionnants, car cela peut avoir un effet autoréalisateur.

Vous mentionnez que certaines plateformes gonflent leurs chiffres. Est-ce vraiment avéré ou une simple supposition ?



Cela reste difficile à confirmer. Ce que l’on peut dire, c’est que les plateformes ont souvent intérêt à annoncer des chiffres d’utilisateurs impressionnants, car cela peut avoir un effet autoréalisateur. Plus on communique sur une forte participation, plus cela attire de nouveaux utilisateurs, qui à leur tour renforcent cette dynamique, avec un effet boule de neige.

Peut-on mesurer précisément l’activité réelle d’une plateforme comme Bluesky ou Roblox ?

Cela dépend des métriques utilisées. Le nombre d’utilisateurs actifs ou le temps passé sur la plateforme sont des indicateurs clés. Créer un compte est facile, mais ce qui importe, c’est l’utilisation réelle. Si les utilisateurs ne s’engagent pas ou ne passent pas de temps sur la plateforme, elle ne peut pas vraiment croître.

Existe-t-il une régulation pour garantir la véracité des chiffres avancés par les plateformes ?

Dans une certaine mesure. En Europe, le Digital Services Act impose des seuils d’utilisateurs et d’autres critères pour soumettre les grandes plateformes à des obligations légales. Cependant, tout n’est pas toujours vérifiable, et certaines données restent difficilement accessibles ou auditées.

Une plateforme qui trompe son audience ou ses investisseurs risque de perdre leur confiance.

Est-ce une pratique courante dans le monde numérique ?

Plusieurs plateformes ont admis avoir utilisé des pratiques similaires, par exemple en générant elles-mêmes du contenu ou en embellissant leurs statistiques. Cela peut paraître “naturel” pour lancer un projet, mais cela repose sur un équilibre délicat : un bluff découvert peut rapidement anéantir une réputation. Reddit, par exemple, a admis qu’à ses débuts, une partie de son contenu était générée en interne. Cela donnait l’impression d’une forte activité communautaire, qui avait le don d’attirer de nouveaux utilisateurs. En réalité, ce contenu était produit par l’équipe de Reddit elle-même, ce qui n’était pas explicitement indiqué à l’époque.

Avez-vous des exemples d’autres pratiques similaires sur d’autres plateformes ?



On retrouve des pratiques discutables ailleurs. Par exemple, deux plateformes américaines, Grubhub et Seamless, qui ont fusionné en 2013, ont listé des restaurants sans leur accord préalable, ce qui augmentait artificiellement leur offre perçue.

Vous évoquez des efforts de transparence des plateformes. Quels sont les risques si elles manipulent leurs chiffres ?

La transparence est essentielle, à la fois pour les utilisateurs et les investisseurs. Une plateforme qui trompe son audience ou ses investisseurs risque de perdre leur confiance. Cela peut aussi fausser l’évaluation du risque pour les investisseurs, qui pourraient surestimer le potentiel de la plateforme.

L’analyste financier Hindenburg Research, de son côté, semble aussi avoir un intérêt direct en soulevant la controverse autour des data de Roblox ?

Le lanceur d’alerte Hindenburg Research a intérêt à voir le cours de l’action Roblox chuter parce qu’il cherche à vendre des titres qu’il ne possède pas encore, dans l’espoir de les racheter plus tard à un prix inférieur.

Pour conclure, quels sont les défis des plateformes ?

Leur principal défi est de garantir un équilibre entre une communication honnête et l’attrait nécessaire pour attirer de nouveaux utilisateurs. Toute manipulation, même minime, comporte des risques élevés si elle est découverte. À long terme, la transparence est non seulement éthique, mais il faut aussi une stratégie durable pour la crédibilité des plateformes.