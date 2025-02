BeCode veut grandir encore

L’école de codage belge veut accélérer sa croissance et lance une nouvelle levée de fonds de 750.000 euros dont le tiers sera financé via une campagne de crowdfunding.

Près de 1.000 personnes formées en 2024. C’est le joli bilan de BeCode, la célèbre école de codage belge qui forme gratuitement les citoyens aux compétences numériques fortement recherchées par les entreprises. Fondé en 2017, ce centre de formation prépare les personnes ‘‘en situation de vulnérabilité’’ à des métiers d’avenir dans l’intelligence artificielle, la cybersécurité ou encore les technologies fortement utilisées sur le terrain économique (Microsoft, Cisco, Amazon, Google, etc.).

En sept ans d’existence, BeCode a ainsi accompagné plus de 4.000 personnes vers une insertion professionnelle réussie puisque le taux d’intégration est supérieur aux 70 % dans les six mois qui suivent la formation.

Appel aux fonds

En pleine croissance, l’école de codage est désormais présente à Bruxelles, Charleroi, Liège, Gand et bientôt Saint-Nicolas, et elle cherche à accroître encore son impact social. Pour ce faire, elle lance une nouvelle levée de fonds de 750.000 euros dont le tiers sera financé via une campagne de crowdfunding sur la plateforme LITA.co.

‘‘BeCode est un acteur clé de l’inclusion numérique en Belgique, commente Thomas Rulmont, country manager de LITA Belgique. Cette levée de fonds offre aux investisseurs une opportunité unique de contribuer à un projet à fort impact social, tout en soutenant la formation des talents de demain. Les enjeux du numérique sont multiples, tant en termes de talent que d’éthique. En proposant aux citoyens d’investir dans BeCode, on répond à la fois à la pénurie de talents et aux besoins d’inclusion, tout en les invitant à agir pour un numérique raisonné ancré dans le réel.’’

Nouveaux programmes

Ambitieux, l’objectif de cette nouvelle levée de fonds est de développer non seulement de nouveaux programmes de formation au sein de l’école de codage, mais aussi de diversifier les plateformes d’apprentissage hybride, tout en nouant de nouveaux partenariats commerciaux.

‘‘BeCode a prouvé que sa méthode fonctionne, avec plus de 4.000 personnes formées depuis notre création, rappelle Béatrice de Mahieu, CEO de BeCode. Grâce à des partenariats solides avec des entreprises de renom telles que Accenture, Orange, PartenaPro, Ethias, NSI ou encore Proximus, nous continuons à construire un avenir numérique plus inclusif et responsable. Cette campagne est essentielle pour donner à chacun une chance de se réinventer.’’

Ouverte à tous, la campagne de crowdfunding sera clôturée le 28 février.