Meta va lancer une nouvelle plateforme concurrente à Twitter. Le timing semble opportun alors que le réseau de micro blogging perd de nombreuses plumes depuis sa reprise par le sulfureux Elon Musk.

Meta attaque les plates-bandes de Twitter. La maison mère de Facebook Instagram et WhatsApp est actuellement en train de plancher sur une nouvelle plateforme de micro blogging qui pourrait être lancée dès le mois de juin, selon l’agence Bloomberg. Le nom de code du projet: « Barcelona » ou « P92 ». Un premier aperçu dévoilé sur la toile dévoile un design à la croisée entre Instagram et Twitter.

Meta est restée jusqu’à présent relativement discrète sur ces développements. Des responsables de la société ont déclaré dans un communiqué au site Money Control : « Nous explorons un réseau social décentralisé autonome pour le partage de mises à jour textuelles. Nous pensons qu’il existe une opportunité pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des mises à jour opportunes sur leurs intérêts. »

© Lia Haberman

L’agence Bloomberg avance que la nouvelle application sera proche d’Instagram. Selon le site spécialisé TechCrunch qui a eu accès à des documents internes, l’application sera autonome, mais partiellement intégrée à Instagram. Les publications seront limitées à 500 caractères (soit près du double par rapport à Twitter), et pourront intégrer des vidéos de 5 minutes maximum ainsi que des images. Le nouveau réseau social de Meta disposera d’un flux centralisé regroupant les publications des comptes suivis, ainsi que du contenu recommandé, à l’image de ce que propose déjà Twitter. Il sera possible de republier du contenu à la manière des retweets.

Timing opportun

Le timing de lancement de ce nouveau réseau social par Meta – une première pour la société de mark Zuckerberg vu que Instagram et WhatsApp étaient des acquisitions – semble particulièrement opportun. Twitter, racheté par Elon Musk pour 44 milliards de dollars en octobre 2022. Depuis, le réseau est affaibli. Il est déserté de ses utilisateurs suite à ses multiples déboires : restructuration fracassante, formule payante, départ en nombre d’annonceurs…

Selon les informations des sites spécialisés, Meta fait le maximum pour que l’inscription à ce nouveau réseau soit le plus convivial possible pour ses nouveaux utilisateurs, sans passer par la case réinscription, fortement rebutante pour tout nouveaux inscrits. Les utilisateurs devraient conserver leurs identifiants Instagram.

Des milliards d’utilisateurs

Dans un premier temps, Meta souhaite intégrer des personnalités publiques de premier plan pour bénéficier d’un accès anticipé, comme des athlètes, des acteurs, des producteurs et des comédiens. Dans sa note à ces créateurs, Meta reconnaît que Mastodon, Bluesky et d’autres applications ont pris une longueur d’avance dans la course à la création du prochain Twitter. Mais l’entreprise a souligné qu’elle a l’avantage d’avoir accès à des milliards d’utilisateurs grâce à ses applications stars comme Instagram, Facebook, WhatsApp et Messenger, rapporte encore TechCrunch sur son site.