Le patron de Tesla et fondateur de SpaceX espère transformer Twitter en banque numérique, et atteindre une valorisation de 250 milliards de dollars.

A ceux qui se demandent pourquoi Elon Musk a voulu racheter Twitter, il a apporté une réponse intéressante lors d’une conférence de Morgan Stanley, en mars : « Je pense qu’il est possible de devenir la plus grande institution financière au monde » a-t-il expliqué. Il pourrait diversifier les activités de Twitter en proposant un système de paiement.

Ex-CEO de PayPal

Il s’agit d’un vieux rêve. La fortune d’Elon Musk provient de PayPal. Il avait voulu créer une banque digitale en 1999, X.com. Les contraintes réglementaires l’avaient alors empêché de réaliser son projet, mais une fonctionnalité développée par X.com, le paiement digital, par e-mail, a finalement fait sa fortune. Elle est devenue PayPal après fusion avec un concurrent, Confinity. Elon Musk en deviendra le CEO, mais avait été mis sur le côté par des investisseurs et n’avait pu aller au bout de ses idées.

Il obtiendra 250 millions de dollars en 2002 après la vente de PayPal à eBay, somme qui lui a permis d’investir notamment dans Tesla. A présent, Elon Musk verrait bien les paiements se réaliser à travers la plateforme Twitter.

Twitter a commencé à remplir les formalités pour devenir une plateforme de paiement, au moins aux Etats-Unis pour commencer.

Une valorisation de 250 milliards de dollars ?

Elon Musk a expliqué sa stratégie au personnel qui subsiste chez Twitter, qu’il a sévèrement restructuré. L’entreprise, qu’il a rachetée pour 44 milliards de dollars, vaut moins de la moitié actuellement, avec la chute des recettes publicitaires. Il espère qu’elle pourrait atteindre les 250 milliards de dollars de valorisation, si ses plans de diversification vers la finance réussissent, en précisant que la voie est « claire, mais difficile », rapporte le Wall Street Journal.

Elon Musk est familier de ce genre de déclaration tonitruante. En 2015, il avait surpris Wall Street en affirmant que Tesla, valorisé alors 25 milliards de dollars, pourrait grimper en une décennie à 700 milliards de dollars, ce qui a fini par arriver et même à dépasser les 1000 milliards de dollars en 2021. Tesla a perdu un peu de terrain et vaut encore plus de 600 milliards de dollars en Bourse.

«Ce que font les banquiers, c’est copier ce que les autres banquiers font. Si tout le monde saute d’une falaise, ils suivent.« Elon Musk

L’habitude d’Elon Musk est de réinventer un métier. Il y est parvenu pour l’automobile et le marché des lanceurs. Y arrivera-t-il avec les banques ? Quand il avait créé X.com, il avait déclaré, selon son biographe, Ashley Vance : «Ce que font les banquiers, c’est copier ce que les autres banquiers font. Si tout le monde saute d’une falaise, ils suivent. S’il y a un tas d’or au milieu d’une pièce et que personne n’y touche, ils l’évitent. » * Il pense, lui, avoir repéré le tas d’or négligé…

*Elon Musk: Tesla, SpaceX and the Quest of a Fantastic Future, Ashlee Vance, éditions HarperCollins.