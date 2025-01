Apple désactive son nouvel outil d’IA après des erreurs

Apple annonce la désactivation temporaire de l’une de ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle (IA) générative. Cet outil, destiné à fournir des résumés d’actualité, a été suspendu après plusieurs erreurs, dont une plainte déposée par la BBC en décembre.

Introduite cet hiver, la solution d’IA générative d’Apple, baptisée Apple Intelligence, marque une avancée technologique deux ans après le lancement de ChatGPT par OpenAI. Ce système innovant permet de créer des contenus personnalisés et d’interagir avec les utilisateurs.

L’une des principales fonctionnalités d’Apple Intelligence agrège et résume les notifications des applications de médias pour les propriétaires d’appareils récents, comme l’iPhone 16. Toutefois, selon une mise à jour déployée jeudi, cet outil est désormais temporairement indisponible afin d’être amélioré.

Une erreur sur un article fictif déclenche une controverse

En décembre, le système avait généré un résumé erroné, affirmant que le site BBC News avait publié un article mentionnant que Luigi Mangione, impliqué dans une affaire criminelle à New York, s’était suicidé. Or, cette information était fausse : Luigi Mangione, arrêté en Pennsylvanie, est toujours en vie.

Ce résumé incorrect, attribué à tort à la BBC, avait également mêlé d’autres actualités sans rapport, provoquant une réaction du groupe audiovisuel britannique, qui s’était plaint auprès d’Apple.

Avec la mise à jour déployée jeudi, Apple a ajouté un avertissement précisant que la fonctionnalité est encore en cours de développement et peut présenter des erreurs. Les résumés générés seront également affichés en italique pour mieux les différencier des notifications standards.

Apple et OpenAI : une collaboration surprenante

Lors du lancement d’Apple Intelligence en juin, la firme californienne avait surpris en annonçant un partenariat avec OpenAI, intégrant ChatGPT dans certaines fonctionnalités et dans l’assistant vocal Siri. Cette décision était notable, compte tenu de l’engagement historique d’Apple en faveur de la confidentialité des données.

Apple Intelligence propose d’autres outils innovants, tels que la création d’émojis personnalisés ou l’amélioration de messages écrits. Les utilisateurs d’iPhone 16 peuvent également poser des questions à l’IA en pointant leur caméra sur leur environnement.

Cependant, Apple n’est pas seule dans cette course à l’IA générative. Des géants comme Google, Microsoft et Meta rivalisent pour proposer des modèles toujours plus performants, bien que ceux-ci soient encore sujets à des erreurs, comme en témoigne une recommandation improbable de Google l’an dernier suggérant l’utilisation de colle dans une recette de pizza.