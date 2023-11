App Store Awards 2023: Too Good To Go désignée meilleure app’ à impact sociétal

Apple a dévoilé le classement des meilleurs applications et jeux disponibles sur ses différents App Store cette semaine à New York. L’app’ anti-gaspillage alimentaire Too Good to Go rafle le prix de la meilleure app’ à impact sociétal.

Comme chaque fin d’année, Apple a dévoilé les lauréats de ses App Store Awards. Les applications mises en avant ont marqué 2023 par les “expériences enrichissantes qu’elles offrent”, les « prouesses techniques exceptionnelles » dont elles ont su faire preuve ou encore, par « les changements qu’elles insufflent » dans notre quotidien, explique l’entreprise à la pomme. Sur les 1,8 million d’applications (!), 40 finalistes seulement ont été sélectionnés, pour n’en retenir au final que 14 par le jury. Apple récompense une application par plate-forme majeure de son écosystème. À savoir, l’iPhone, l’iPad, le Mac, l’Apple TV et sa Watch.

Un « Cultural Impact Award » pour Too Good to go

Parmi les lauréats, l’app’ anti gaspillage alimentaire Too Good To Go, remporte le « Cultural Impact Award », pour son expérience utilisateur et son impact culturel sur la société.

Too Good To Go, lancée par une équipe danoise en 2016, permet à 85 millions d’utilisateurs d’éviter le gaspillage de nourriture en rachetant des invendus alimentaires à moindre prix dans 150.000 magasins, boulangeries, cafés et restaurants à travers 17 pays dans le monde. À ce jour, l’app’ a permis d’éviter le gaspillage de plus de 280 millions de repas, soit l’équivalent de 700.000 tonnes de CO2, selon les chiffres relayés par la société.

Lire aussi | La Fédération des Banques Alimentaires s’inquiète de la diminution des dons de surplus alimentaires

Mette Lykke, CEO de Too Good To Go, souligne par voie de communiqué que « le succès de Too Good To Go ne se limite pas à des gains financiers ; il s’agit d’éviter le gaspillage de bons aliments, de favoriser la décarbonation et de contribuer activement à la lutte contre le changement climatique ».

Geertje Zeegers, Country Director de Too Good To Go Belgique déclare : « Cette récompense prouve que les meilleures applications au monde sont celles qui changent réellement le monde. Ensemble, notre communauté aide à sauver la planète. Bouchée par bouchée, un repas à la fois ».

Selon l’initiative mondiale Drawdown (2020) axée sur la recherche et la communication de solutions pour inverser le changement climatique, la réduction du gaspillage alimentaire est la première mesure que chacun peut prendre pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, en limitant la hausse des températures à 2˚C d’ici 2100. À l’échelle mondiale, 40 % des aliments produits sont gaspillés, ce qui représente 10 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine dans le monde (WWF, 2021) alors que 828 millions de personnes souffrent de la faim chaque jour (OMS, 2021).

Les autres lauréats dans la catégorie à impact culturel et sociétal sont:

Pok Pok, de Pok Po. Un jeu pour enfant basé sur la méthode Montessori qui se veut accessible par tous, y compris les jeunes joueurs confrontés à différentes formes de handicap.

de Pok Po. Un jeu pour enfant basé sur la méthode Montessori qui se veut accessible par tous, y compris les jeunes joueurs confrontés à différentes formes de handicap. Proloquo, d’AssistiveWare . L’app’ facilite la communication entre des personnes souffrant de handicap et leur entourage. Des enfants autistes peuvent, par exemple, à l’aide de cartes visuelles, composer des phrases plus ou moins complexes pour échanger avec leurs parents.

d’AssistiveWare L’app’ facilite la communication entre des personnes souffrant de handicap et leur entourage. Des enfants autistes peuvent, par exemple, à l’aide de cartes visuelles, composer des phrases plus ou moins complexes pour échanger avec leurs parents. Unpacking, de Humble Bundle , est un jeu de simulation relaxant dans lequel les joueurs doivent déballer des boîtes et placer les objets minutieusement à l’intérieur dans différents espaces de vie, comme des chambres, des cuisines et d’autres endroits, pour créer des environnements esthétiquement agréables et fonctionnels. L’expérience est centrée sur la relaxation, l’exploration et la créativité, offrant une atmosphère apaisante et contemplative.

de Humble Bundle est un jeu de simulation relaxant dans lequel les joueurs doivent déballer des boîtes et placer les objets minutieusement à l’intérieur dans différents espaces de vie, comme des chambres, des cuisines et d’autres endroits, pour créer des environnements esthétiquement agréables et fonctionnels. L’expérience est centrée sur la relaxation, l’exploration et la créativité, offrant une atmosphère apaisante et contemplative. Finding Hannah, de Fein Games GmbH. Dans ce jeu, les joueurs explorent les défis de la vie quotidienne et les émotions complexes auxquelles l’héroïne Hannah est confrontée. Ils doivent faire des choix qui influencent le déroulement de l’histoire et la façon dont Hannah interagit avec les autres personnages.

Les meilleures app’ de l’année 2023

AllTrails , de All Trails Inc. reçoit de prix de l’ Appli iPhone de l’année. Elle propose aux amateurs de randonnée des itinéraires en fonction de différents critères.

, de All Trails Inc. reçoit de prix de l’ Elle propose aux amateurs de randonnée des itinéraires en fonction de différents critères. SmartGym , de Mateus Abras, est l’ Appli Apple Watch de l’année. Cette appli de remise en forme contrôlable via sa montre connectée recourt à l’IA pour établir les programmes les plus adaptés à son utilisateur.

, de Mateus Abras, est l’ Cette appli de remise en forme contrôlable via sa montre connectée recourt à l’IA pour établir les programmes les plus adaptés à son utilisateur. Prêt-à-Makeup , de Prêt-à-Template, est l’ Appli iPad de l’année. Elle propose un mixe entre le coloriage et le maquillage.

, de Prêt-à-Template, est l’ Elle propose un mixe entre le coloriage et le maquillage. Photomator , de UAB Pixelmator Team, Appli Mac de l’année. Il s’agit d’un éditeur de photo très performant mais simple à prendre en main. Il permet de retoucher des photos, de les améliorer, ou de totalement les transformer en quelques clics.

, de UAB Pixelmator Team, Il s’agit d’un éditeur de photo très performant mais simple à prendre en main. Il permet de retoucher des photos, de les améliorer, ou de totalement les transformer en quelques clics. MUBI, de Mubi Inc., couronnée Appli Apple TV de l’année. Cette app’ sur abonnement permet l’accès à un catalogue de films de styles variés, du plus mainstream aux plus méconnus.

Les meilleurs jeux de l’année 2023

Les jeux représentent environ 20% du total des applications disponibles, selon le dernier rapport 2023 de Business of Apps.