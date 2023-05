5 trottinettes d’exception pour se faufiler dans la circulation

À mille lieues des trottinettes à partager qui inondent les trottoirs, des marques très spécialisées proposent des modèles innovants, solides et confortables. Voici 5 modèles d’exception qui vous feront oublier les transports en commun bondés ou les heures passées dans les bouchons.

Taito S1 : la trottinette belge faite pour durer

Les trottinettes “Made in Europe” se comptent à peine sur les doigts d’une main. Alors, quand une start-up gantoise décide de se lancer sur le marché, forcément, ça éveille la curiosité ! Face aux géants du secteur, Taito propose une approche très vertueuse : un e-step au design épuré, axé sur la sécurité, le confort et la durabilité. Ses signes distinctifs : trois roues (deux à l’avant, une à l’arrière) et une planche en bois qui apportent la stabilité nécessaire aux déplacements urbains. Grâce à son système de suspension breveté et sa large plateforme suspendue, la S1 permet de glisser sur les pavés et l’asphalte comme sur un skateboard ou une planche de surf. Panama sur la tête, on se laisse cruiser en se penchant légèrement dans les virages pour tourner. La sensation est grisante. Ce modèle de 17 kg à fourche pliable bénéficie d’un puissant moteur de 500 W (700 W en crête) et d’un double frein à disque mécanique et électronique. Jusqu’à 30 km d’autonomie. Le guidon, quant à lui, a plus d’un tour dans son sac : un support pour téléphone avec des capacités de recharge sans fil, et des voyants lumineux intégrés aux deux extrémités pour alerter les automobilistes venant en sens inverse. À l’arrière, un uplighter et des clignotants renforcent votre visibilité. Autre atout : la S1 a été pensée de manière modulaire pour que chaque pièce puisse être facile à remplacer ou à réparer. Avec sa planche en bois, ses clignotants et son approche responsable, la première trottinette de Taito fait une entrée remarquée même si certains points (comme l’autonomie) restent à améliorer.

Prix : 2.590 euros.

Riley Scooters RS3 : l’e-scooter qui se plie comme une valise

© pg

Si les scooters électriques doivent jouer un rôle dans l’avenir des transports urbains alternatifs, ils pourraient ressembler au Riley RS3. Il s’agit d’un scooter électrique ultra portable qui se plie pour atteindre la taille d’une petite valise. Ce qui signifie que vous pouvez facilement le ranger sous votre bureau, dans une armoire ou l’emmener dans les transports en commun. Ne vous attendez pas à une élégance technique digne d’un vélo Brompton – il faut un peu de pratique et quelques tutoriels vidéo pour s’y retrouver – mais les avantages de pouvoir réduire le RS3 à la moitié de sa taille l’emportent sur l’aspect encombrant. La conception unique du pliage ne compromet pas non plus la qualité de conduite. Doté d’un moteur de 350 W (700 W crête) et d’une autonomie de 25 km, le Riley RS3 utilise des freins à disque de première qualité et un ABS électronique pour un freinage doux et constant, en particulier dans les descentes. Le cadre en alliage léger d’aluminium donne une sensation de robustesse rassurante, et les pneus de 8,5″ assurent un certain confort sur les routes mal entretenues.

Prix : 800 euros.

Sharp EM-KS1 : le meilleur rapport qualité-prix

Connu pour ses TV, le constructeur japonais Sharp a sorti deux trottinettes électriques très abordables : les EM-KS1 et EM-KS2. Respectivement vendus 499 et 599 euros, ces deux engins pèsent un peu plus de 14,5 kg et de 18,8 kg et partagent le même moteur avec une puissance nominale de 350 W. Leur structure en alliage d’acier et d’aluminium est taillée pour les trajets longue distance et le transport multimodal. Chargée à 100 %, la EM-KS1 offre un rayon d’action théorique de 25 km, contre 35 km pour la EM-KS2. Les deux modèles sont dotés d’un système de suspension et d’une double aide au freinage, ainsi que d’un écran LED intégré dans le guidon. Si le modèle EM-KS1 se distingue par des pneus un peu plus étroits (8,5″ contre 10″), il a le mérite d’intégrer des LEDs latéraux sur sa plateforme pour maximiser votre visibilité. Et rien que pour ce petit atout sécurité, on craque littéralement.

Prix : 499 et 599 euros.

Pure Air³ Pro : design et performante

Difficile de trouver le juste milieu entre durabilité, autonomie et praticité. Tout comme le Pure Air Go, plus abordable (329 euros), le Pure Air Pro est conçu pour résister à toutes sortes de conditions météorologiques, avec une résistance à l’eau IP65 qui vous permet de traverser les flaques d’eau plutôt que de les contourner. Intégrant des matériaux haute performance pour plus de légèreté, ainsi que des pneus anti-crevaison de 10 pouces, c’est l’une des trottinettes les plus confortables de toutes celles que nous avons testées. Version entièrement améliorée de la trottinette électrique Pure Air, la Pro ne pèse qu’un demi-kilo de plus et présente quelques améliorations comme un nouveau moteur de 500W (710W de pointe). L’accélération et le freinage sont à portée de main, tandis qu’une batterie plus grande et le freinage régénératif prolongent la durée de vie de la batterie et augmentent l’autonomie maximale jusqu’à un impressionnant 50 km. Le Pure Air Pro est un e-scooter très performant et un excellent choix pour tous ceux qui roulent régulièrement sur des terrains vallonnés.

Prix : 599 euros.

Segway Ninebot Max G30E II : la plus endurante

Le Segway Ninebot Max G30E II est une petite merveille de scooter électrique, conçu pour durer le plus longtemps possible avec une seule charge et pour résister aux conditions de conduite les plus difficiles. Ce modèle haut de gamme est doté de tout le confort nécessaire, comme des pneus plus souples pour une suspension plus confortable et un écran LED couleur indiquant la vitesse, les paramètres de conduite et le niveau de la batterie. L’autonomie de 65 km, la meilleure de sa catégorie, vous permet de rouler plus loin que n’importe quel autre scooter de notre liste, mais cela se fait au détriment de la portabilité du scooter lorsqu’il est éteint. Un mode piéton vous aide à marcher à côté du scooter, mais transporter ce poids lourd de 19 kg dans un escalier revient à déplacer un piano.