Quatre objets intelligents pour prendre soin du jardin et du gazon

Avec le retour du soleil, il est temps de sortir à l’extérieur. Que vous souhaitiez tailler vos haies, prendre soin de votre jardin ou simplement profiter des beaux jours, voici 4 objets intelligents qui vont vous reconnecter avec la nature.

EGO POWER+ ST1613E : pour un jardinage sans émissions

Lutter contre les mauvaises herbes, c’est déjà bien assez. Mais se battre avec le coupe-bordure qui est censé vous aider, c’est encore pire. Heureusement, l’Ego Power+ est doté d’une technologie d’enroulement automatique qui maintient en permanence le fil de coupe à la bonne longueur. Avec sa conception ergonomique, sa poignée réglable et son manche télescopique, ce coupe-bordure est conçu pour faciliter toutes les tâches de jardinage. Avec deux vitesses variables préréglées, il convient à la fois à l’entretien de routine et aux travaux plus exigeants. Vous pouvez également renoncer à l’essence et à la rallonge, car l’appareil fonctionne sur batterie lithium 56V. Pratique, durable et vraiment amusant.

Prix : 499 euros pour le pack complet (appareil, batterie et chargeur).

Stiga A1500 : pour un gazon sacré

Tondre la pelouse en sirotant un thé glacé, c’est un rêve qui devient réalité avec l’A1500 de Stiga. Grâce à son GPS et une technologie prédictive de pointe, ce robot tondeuse fonctionne de manière totalement autonome, sans intervention de l’utilisateur. Pourvu de quatre lames pivotantes et de capteurs d’obstacles, il est capable d’apprendre le paysage du jardin (même s’il s’agit d’un jardin de forme complexe) et d’utiliser ces informations pour planifier l’itinéraire de tonte le plus efficace chaque jour. Ce robot tondeuse a suffisamment de jus et de puissance pour tondre l’herbe des grandes pelouses. En plus de gérer la programmation, le zonage, les schémas de coupe, le réglage de la hauteur pour assurer une coupe homogène et le réglage de la zone d’éloignement, l’application permet d’automatiser le nettoyage des bordures. Vous n’avez plus besoin de lever le petit doigt.

Prix : 3.149 euros.

Husqvarna Nera 320 : pour son guidage satellitaire

Pour les utilisateurs exigeants, l’Husqvarna Husqvarna Nera 320 gère avantageusement les jardins de 2 200 m2 et plus en se glissant aisément dans les couloirs inférieurs à 60 cm de large. Elle travaille par n’importe quel temps, même sous la pluie, et se lave facilement avec un tuyau d’arrosage. Pour se repérer dans l’espace, cette tondeuse exploite le système de localisation par satellite Epos pour fonctionner avec une précision de 2 à 3 cm et gérer des terrains accidentés avec des pentes à 50 % d’inclinaison. Sa technologie radar l’aide à détecter et à éviter les objets de la vie quotidienne, tels que les jouets et les outils de jardin. Cela évite de devoir garder la pelouse en ordre et diminue le nombre d’arrêts intempestifs. Il convient juste de définir précisément les zones à tondre et à éviter en effectuant une phase préalable de reconnaissance du terrain, pendant laquelle on guide la tondeuse via une application mobile. Magique et précis.

Prix : 2.899 euros.

Ecoflow Blade : pour apporter le chic ultime à votre jardin

Jusqu’à peu, les robots tondeuses faisaient appel à un câble périphérique pour délimiter les zones de tonte et les zones d’exclusion, afin de se déplacer de manière intelligente et précise. Celui-ci devait être enterré dans le jardin ou posé au sol à l’aide de piquets. Ce n’est plus le cas avec l’Ecoflow Blade qui utilise un capteur LIDAR, une caméra et une puce GPS pour se déplacer tout seul une fois les limites virtuelles définies. Une connexion 4G permet de le contrôler et de connaître sa position exacte, même dans les zones où le signal Wi-fi ne passe pas. En option, un ingénieux kit de balayage localise et balaie les débris, brindilles et feuilles, avant de les déposer à un endroit décidé à l’avance, afin d’optimiser la phase de coupe. Doté de grandes roues de 40 cm, le Blade gère les surfaces jusqu’à 3 000 m2. Impressionnant.