Une première depuis la pandémie de Covid-19: l’emploi a reculé en Belgique

Les créations d’emplois sont à l’arrêt en Belgique. L’emploi total au deuxième trimestre était inférieur par rapport au premier trimestre, une première depuis 2020 et la pandémie de Covid-19.

Pour le deuxième trimestre 2024, il est question d’une contraction globale de 200 emplois, rapportent en Une L’Echo et De Tijd jeudi, en citant les derniers chiffres de la Banque nationale en la matière. Depuis 2010, on n’a eu que six trimestres de baisse de l’emploi: deux fois en 2012 et en 2013, ainsi que les deux premiers trimestres de 2020. Au niveau sectoriel, l’industrie est la branche d’activité la plus touchée.

Au deuxième trimestre, on dénombre 3.500 emplois en moins que trois mois auparavant. À un an d’écart, les pertes d’emplois industriels atteignent 10.000 unités (chiffre net), notamment à cause d’une vague de restructurations (Van Hool, Ontex, Beaulieu, Audi Forest, Janssen Pharmaceutica, …)

Construction, commerces et horeca…

Parallèlement, les faillites atteignent également des sommets avec des pertes d’emplois évaluées à 26.800 unités depuis le début de l’année en Belgique. C’est un quart de plus que la moyenne enregistrée sur la période 2014-2023.

Au cours de la première moitié de l’année, l’emploi a baissé dans la construction, le commerce et l’horeca. Dans l’agriculture et la pêche également, l’emploi s’est contracté. On note en revanche une augmentation de l’emploi public, en ce compris l’enseignement et la défense.