Un accord pour le pécule de vacances de dizaines de milliers de travailleurs

Les syndicats et les employeurs sont parvenus à un accord au sein de l’Office national des vacances annuelles (ONVA) sur une équivalence du chômage corona pour le calcul du pécule de vacances cette année, a-t-on appris à bonne source. Dans le même temps, l’ONVA est confronté à un manque de ressources et aurait besoin de plus de 300 millions d’euros.

Au premier semestre 2022, les entreprises ont pu faire appel au système spécial de chômage temporaire, mis en place pendant la crise du coronavirus. Mais ces jours de chômage n’ont pas compté comme une période équivalente pour les jours de congé, contrairement à 2020 et 2021.

En conséquence, les jours de chômage corona en 2022 risquaient de ne pas être pris en compte pour le calcul du nombre de jours de congés et le pécule de vacances. Selon les syndicats, 300.000 à 400.000 travailleurs étaient concernés.

Les partenaires sociaux ont finalement donné un avis favorable à une équivalence au sein du comité de gestion de l’ONVA. Il s’agit d’un « début de solution » pour le paiement des pécules de vacances, ajoutent-ils.