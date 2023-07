Syndicats et ligue des familles veulent plus de congés légaux

La Ligue des familles, la CSC, la FGTB, le Moc et son pendant flamand Beweging.net estiment nécessaire d’augmenter le nombre minimum légal de jours de congés payés de 20 à 25, indiquent-ils vendredi dans un communiqué.

Les organisations font valoir que ce sont généralement les travailleurs à bas revenus qui ont le moins accès à des jours de congé supplémentaires.

« Avec un minimum légal de 20 jours de vacances annuelles, la Belgique est à la traîne en Europe : 30 jours de congé en Espagne, 26 au Luxembourg, 25 en France, 24 jours en Allemagne… », poursuivent-elles.

Si certains employeurs octroient des congés payés supplémentaires, il ressort du baromètre des parents que seuls 44% des parents ont droit à plus de 20 jours, et que la proportion chez les travailleurs à bas revenus est encore plus faible.

Equilibre entre travail et vie de famille

« A peine 28% des parents à bas revenus (moins de 1.500€ net/mois) ont droit à des jours de congés payés supplémentaires, quand c’est le cas de 60% des plus hauts revenus (plus de 3.000€ net/mois). Les travailleurs à bas revenus ont également moins accès au télétravail, aux congés enfant malade, aux congés parentaux », relèvent les organisations, qui veulent dès lors qu’on puisse garantir à chaque travailleur (en cas de temps plein) au moins 25 jours de congé chaque année.

« Il s’agit d’un minimum pour permettre à tous les travailleurs, et aux parents en particulier, de répondre à leurs besoins essentiels en matière d’équilibre entre travail et vie de famille. Mais il s’agit aussi de prévenir l’épuisement, les maladies, les burn-out parentaux et professionnels », concluent les organisations.