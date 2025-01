Près de 1.000 offres d’emploi disponibles dans le secteur du tourisme en Wallonie

Le Forem promeut actuellement 949 offres d’emploi dans le secteur du tourisme en Wallonie, indique l’office de l’emploi vendredi. Près de la moitié des opportunités concernent des opérateurs actifs dans les provinces de Namur et du Luxembourg.

Le secteur touristique continue de se développer en Wallonie et a un réel impact positif sur l’économie wallonne, avec une contribution de près de 4% du PIB de la région, souligne le Forem. Celui-ci a diffusé 4.406 opportunités d’emploi relatives aux métiers du tourisme l’an dernier, notamment pour les métiers de collaborateur polyvalent en restauration, chargé de mission dans le service public, réceptionniste en établissement hôtelier, animateur d’activités culturelles ou encore animateur de loisirs auprès d’enfants ou d’adolescents.

Actuellement, 949 offres d’emploi sont proposées sur le site du Forem et près d’un poste sur deux à pourvoir se trouve en province de Namur et du Luxembourg, notamment le domaine des Grottes de Han, le domaine provincial de Chevetogne ou le parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier.

Pour aider les opérateurs du secteur dans ces provinces, le Forem et son centre de compétence lanceront d’ailleurs une trentaine de formations avant le début de la saison touristique afin de former plus de 320 chercheurs d’emploi et travailleurs.

Un “jobday Horeca Tourisme” sera aussi organisé le 18 février à Dinant et permettra aux candidats de rencontrer directement des employeurs.