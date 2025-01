Pensions: la FEB estime les réformes nécessaires, l’UCM dénonce le recours automatique à la grève

Alors que 30 000 personnes ont défilé lundi matin dans les rues de Bruxelles pour défendre les pensions face aux projets des négociateurs de l’Arizona, la Fédération des Entreprises de Belgique (FEB) a exprimé une position diamétralement opposée. Elle estime que “des réformes sont nécessaires aujourd’hui pour garantir les pensions futures”.

“La FEB ne peut en aucun cas s’inscrire dans une logique syndicale axée sur le statu quo”, a déclaré Pieter Timmermans, CEO de la Fédération. Selon lui, “empêcher les réformes aujourd’hui, c’est s’assurer qu’en 2030, les interventions seront beaucoup plus drastiques”. La FEB reproche aux organisations syndicales de défendre un système de pensions publiques sans tenir compte “du coût du vieillissement qui nous attend”.

En parallèle, la FEB, tout comme l’Union des Classes moyennes (UCM), critique l’impact des manifestations et grèves sur les entreprises. “Nos entreprises sont déjà aux prises avec des restructurations, des coûts salariaux et énergétiques élevés”, souligne la FEB.

Pour sa part, l’UCM adopte un ton encore plus ferme. Elle déclare que “la coupe est pleine” et “dit non aux grèves en cascade et aux grèves par anticipation”. Selon l’organisation, “nos PME, déjà fragilisées par une conjoncture économique difficile, méritent mieux que le chaos planifié”.

L’UCM reconnaît que le droit de grève est un “pilier de la démocratie”, mais insiste sur le fait qu’il ne doit pas devenir “un automatisme”. Elle met en garde contre les grèves intempestives qui, loin de résoudre les problèmes, “fragilisent encore davantage un climat économique et social déjà sous pression”.

L’organisation estime qu’une grève “mal ciblée ou mal justifiée” affaiblit la concertation sociale et érode une confiance déjà fragile. Pour préserver la pertinence du dialogue social, l’UCM appelle à un retour à un climat serein, éloigné de la pression constante des grèves. Elle conclut en demandant aux syndicats “de revoir leur approche”.