Brussels Airport prévoit que la manifestation pour les pensions prévue le lundi 13 janvier aura un impact important sur le fonctionnement de l’aéroport, ont rapporté ses responsables vendredi.

“Etant donné l’impact important attendu, un grand nombre de vols devront être annulés ou reprogrammés”, explique Brussels Airport. “Les compagnies aériennes contacteront directement les passagers des vols concernés.”

Brussels Airport s’attend à ce qu’un grand nombre de travailleurs, notamment parmi les manutentionnaires et le personnel de sécurité, ne se rendent pas au travail.

On ne connaît pas encore le nombre de vols et de voyageurs qui seront touchés. L’ampleur des annulations et des changements de programme devrait se préciser durant le week-end.

L’aéroport souligne par ailleurs que des perturbations sont également attendues dans les transports publics lundi. Les voyageurs doivent donc bien s’informer avant de se rendre à l’aéroport en train ou en bus.