L’invalidité ne cesse d’augmenter en Belgique

L’Inami vient de publier ses chiffres de l’absentéisme 2023. Cette année-là, 526.507 personnes étaient en invalidité. Sur un an, la hausse est de quasi 5% chez les salariés et de 8% chez les indépendants.

Chaque année, les statistiques officielles de l’Inami sur l’absentéisme sont très attendues. Ces statistiques concernent à la fois les chômeurs, les salariés et les indépendants. Le service public est géré par d’autres organismes. En septembre, Medex, responsable au niveau fédéral, avait indiqué qu’en 2023, 6,71 jours de travail sur 100 n’avaient pas été prestés pour cause de maladie au sein des différents SPF.

Au-delà d’un an (invalidité), le taux d’absentéisme au niveau fédéral atteint 1,86%. Il augmente constamment depuis 10 ans (0,91% en 2014). Du côté de l’Inami, l’absentéisme a aussi poursuivi son augmentation. L’incapacité primaire a ttaux d’absentéismeouché 3,9 millions de salariés ou chômeurs (+ 1,08% sur un an). Avec une indemnité journalière moyenne de 61,85 euros, ces courtes absences ont coûté 2,65 milliards d’euros à la sécurité sociale. Du côté des indépendants, cette même incapacité primaire a concerné 670.164 personnes pour un coût de 208 millions d’euros, en hausse de 20%.

En 2023, l’invalidité a concerné 493.681 salariés ou chômeurs (+ 4,61% sur un an) et 32.826 indépendants (+ 7,82%). Hors service public, il y a avait donc 526.507 Belges en invalidité en 2023 ! Les troubles mentaux et les maladies ostéo-articulaires, des muscles et du tissu conjonctif caracolaient toujours en tête des causes principales. Autre statistique interpellante : en 2023, la part des femmes dans l’invalidité a atteint 59,64%, et même 76,15% chez les seuls employés.