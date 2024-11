Les syndicats veulent mettre “la pression” sur l’Arizona avec une action le 13 décembre

La CSC, la FGTB et la CGSLB ont annoncé lundi dans un communiqué commun l’organisation d’une journée d’action le vendredi 13 décembre dans le cadre des négociations gouvernementales au niveau fédéral. Les syndicats souhaitent ainsi “augmenter la pression” sur les négociateurs afin que “la priorité soit donnée à une fiscalité équitable”.

Durant cette journée, un rassemblement sera prévu sur la place Poelaert à Bruxelles, avec des discours et des animations.

Le front commun syndical estime que “les travailleurs et travailleuses et leurs familles ne doivent pas payer la facture du déficit budgétaire” et appelle dès lors à des mesures fiscales “équitables”. D’autres actions pourraient suivre.

Cette action a lieu alors que les partis de la coalition dite “Arizona” (N-VA, MR, CD&V, Les Engagés, Vooruit) négocient, plus de 150 jours après les élections, la constitution d’un accord de majorité et d’un futur gouvernement fédéral.