Les syndicats d’Audi Brussels font une contre-proposition de plan social

Les syndicats d’Audi Brussels ont fait une contre-proposition mercredi au sujet du plan social en lien avec la fermeture programmée de l’usine fin février prochain, a-t-on appris de source syndicale. Selon la CNE Industrie, la direction l’a rejetée avant de faire une “nouvelle proposition plus élevée”.

Quelque 200 travailleurs sont venus à l’usine de Forest en soutien aux représentants syndicaux, qui se réunissaient autour de la table avec la direction.



Début octobre, la direction a mis sur la table sa première proposition de plan social, comprenant entre autres une proposition de prime de fermeture. Ce texte a conduit à un court arrêt de travail spontané chez Audi Brussels en raison de la déception des syndicats. Une contre-proposition des organisations syndicales a ensuite été rejetée par la direction. Cette dernière a présenté un nouveau plan social mercredi dernier et il a été mieux accueilli.



Au cours d’une nouvelle réunion ce mercredi, les syndicats ont fait une nouvelle proposition qui ne fait pas de différence entre les ouvriers et les employés, selon la CNE Industrie, pour qui il y a “une très grande solidarité entre ouvriers et employés.” Cette approche identique serait appliquée aux travailleurs travaillant chez Audi Forest depuis plus de 10 ans.



“Nous voulons une compensation pour la perte de revenus des travailleurs pour les deux prochaines années, étant donné qu’initialement la production était promise jusqu’en 2027”, explique Jan Baetens, de l’ACV-CSC Metea.



Selon la CNE, la direction a toutefois rejeté cette contre-proposition mercredi après-midi “sans l’avoir analysée”. Les travailleurs sont alors entrés dans la salle de réunion “de manière pacifiste” afin de manifester leur mécontentement.



La négociation a ensuite repris et la direction a fait une “nouvelle proposition plus élevée”, rapporte le syndicat. Les organisations syndicales doivent désormais l’analyser.