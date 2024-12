L’emploi préservé chez bpost jusqu’à la mi-2026

Direction et syndicats ont trouvé un accord pour que la convention collective de travail (CCT) 2023-2024 actuellement en vigueur au sein de bpost soit prolongée en 2025, jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, a annoncé jeudi l’entreprise.

La direction confirme la préservation de l’emploi dans l’entreprise jusqu’en juin 2026 et le paiement éventuel d’un bonus non récurrent lié aux résultats en 2025.

“Cette CCT offre des garanties aux membres du personnel comme à l’entreprise elle-même. Avec cette prolongation, bpost garantit un emploi de qualité à l’ensemble de ses collaboratrices et collaborateurs, en dépit d’un contexte financier difficile”, salue le CEO de bpostgroup, Chris Peeters, cité dans un communiqué.

Selon bpost, cet accord permet en outre au dialogue social de reprendre au sein de l’entreprise postale et de logistique.

Toutefois, tous les syndicats n’ont, semble-t-il, pas signé la prolongation de la CCT. Le syndicat chrétien flamand ACV Transcom ne l’a pas fait. “La direction liait la prolongation à la condition de mener une série de réorganisations. Pour nous, il est difficile d’être d’accord avec cela sans savoir ce que vont donner ces réorganisations”, explique la responsable syndicale Annick Boon. Cette dernière est également préoccupée par le manque de clarté quant à l’avenir des centres de tri de Gand et de Liège. “La direction reste vague au sujet de Gand X et Liège X, plus vague que pour les autres centres de tri”, poursuit Annick Boon.

L’ACV Transcom affirme vouloir prendre ses responsabilités en matière de concertation sociale “mais la balle est dans le camp de la direction”, juge le syndicat. “Elle devra faire preuve de transparence.”