Le secteur de l’Enfance descendra mercredi dans les rues de Bruxelles

Le secteur de l’Enfance se rassemblera mercredi à 11H00 sur la place de l’Albertine à Bruxelles afin de manifester contre « l’absence de moyens » qui lui sont consacrés, préviennent mardi les syndicats dans un communiqué de presse.

Les protestataires se dirigeront ensuite vers le siège de l’Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE) où une délégation syndicale et des fédérations d’employeurs doivent être reçues.

Enfin, une visite devant le siège du Mouvement Réformateur (MR) est programmée. Un lâcher symbolique de ballons et de revendications y sera organisé pour exprimer le mécontentement latent du secteur envers le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont le MR Pierre-Yves Jeholet est ministre-président.

Pénurie

« La situation se dégrade de jour en jour: les jeunes s’orientent de moins en moins vers les filières de puériculture, et les puériculteur-rices expérimenté-es quittent le secteur. Cette pénurie impacte gravement la qualité de l’accueil et impacte le nombre de places disponibles« , expliquent les syndicats qui estiment insuffisantes les mesures adoptées jusqu’à présent.

Selon ceux-ci, la crainte de voir une libéralisation du secteur qui ne répondrait pas forcément aux besoins est également très présente parmi les professionnels.

Prévue le 20 octobre dernier, une précédente manifestation avait été annulée en raison du contexte lié à l’attentat de Bruxelles du 16 octobre qui a fait deux victimes, deux supporters de football suédois venus encourager leur équipe nationale face à la Belgique.