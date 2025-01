Le MR dépose une proposition de loi pour donner une personnalité juridique aux syndicats

Le MR a déposé une proposition de loi visant à conférer la personnalité juridique aux syndicats. Objectif: les responsabiliser quant à leurs actions.

L’objectif de ce texte, porté par le chef de groupe Benoit Piedboeuf et cosigné par Denis Ducarme et Florence Reuter, est “de garantir leur transparence et de les responsabiliser quant à leurs actions au regard du droit civil et du droit pénal.”

Pour le MR, “le droit de grève est une liberté fondamentale, mais il ne peut se faire au détriment des autres droits fondamentaux, comme le droit à la libre circulation ou à la sécurité.”

“Des dommages inacceptables”

“Il est évident que l’objectif de notre proposition de loi n’est pas de s’attaquer le droit de grève ou de manifester, que nous défendrons toujours. Mais il est incontestable que des abus existent, et inacceptable que des citoyens ou des entreprises subissent des dommages sans qu’aucune responsabilité ne soit assumée”, insiste Benoit Piedboeuf, cité dans un communiqué.

Les libéraux mettent en avant un arrêt récent de la Cour européenne des droits de l’homme qui “confirme cette approche en déboutant le président de la FGTB (Therry Bodson, ndlr), dont la condamnation pénale pour blocage illégal a été jugée conforme aux principes de la Convention européenne des droits de l’homme.” “Les entreprises, les associations, les partis politiques ou encore les clubs de football doivent répondre de leurs actes. (…) Les syndicats ne sont pas au-dessus des lois, et cette transparence doit également s’appliquer sur leurs résultats financiers qui restent, à l’heure actuelle, entourés d’un certain flou”, conclut Benoit Piedboeuf.