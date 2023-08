Delhaize: un facilitateur va intervenir dans le conflit, quel est son rôle ?

Le baron Robert Tollet, ancien président du Conseil central de l’Economie réputé proche des socialistes, a été nommé facilitateur dans le cadre du conflit chez Delhaize. Sa désignation par le ministre de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), est intervenue récemment, a indiqué vendredi le porte-parole du ministre, confirmant une information du quotidien De Standaard.

Agé de 76 ans, Robert Tollet est licencié en Sciences économiques et devient expert scientifique au Bureau fédéral du Plan durant la première moitié de sa carrière. En 1988, il est nommé président du Conseil central de l’Économie, un organe qui réunit patrons et syndicats belges. On peut donc dire qu’il porte un regard avisé sur la concertation sociale en Belgique.

Ancien responsable de la CGER-Holding entre autres, Robert Tollet dispose d’une « expérience riche » qui lui permettra de travailler « main dans la main avec le conciliateur social et le ministre » afin de réunir autour de la table les syndicats et la direction de l’entreprise, a précisé l’entourage de Pierre-Yves Dermagne.

Robert Tollet. BELGA PHOTO NICOLAS LAMBERT

Quel est le rôle d’un facilitateur?

Un facilitateur permet à un groupe d’identifier un problème et ensuite de le résoudre. Attention, cela ne veut pas dire qu’il a une solution à tous les problèmes mais bien qu’il œuvre pour aider un groupe à faire émerger par lui-même les réponses à ses propres questions. Son apport est purement méthodologique et psychologique.

Dans le cas du conflit chez Delhaize, Robert Tollet travaillera avec le médiateur social et le ministre pour ramener les syndicats et la direction de la chaîne de supermarchés à la table des négociations. L’objectif? Tenter une nouvelle fois de débloquer le conflit social chez Delhaize qui dure depuis plusieurs mois.

Les syndicats s’opposent à la volonté du groupe de franchiser l’ensemble de ses supermarchés belges. S’il n’est, semblerait-il, plus possible de revenir sur cette décision, ils continuent d’insister sur un régime pour les travailleurs plus âgés. Les syndicats demandent à Delhaize de permettre à ceux qui ne veulent pas rester dans ce modèle de franchises de pouvoir partir avec les acquis auxquels ils ont droit…