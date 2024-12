Le congé parental séduit de plus en plus

Le congé parental a continué à gagner en popularité en 2024. Le nombre d’allocations pour interruption de ce type va atteindre un record, ressort-il lundi des dernières données de l’Onem, qui portent jusque novembre inclus.

Au cours de 11 premiers mois de l’année, en moyenne 102.110 personnes ont eu recours chaque mois au congé parental. Il s’agit déjà d’une forte augmentation par rapport à la moyenne mensuelle pour l’ensemble de 2023, qui était de 93.876 personnes et déjà un record.

Les hommes sont de plus en plus nombreux à profiter de la mesure. A titre d’exemple, de septembre à novembre, ils ont été 10% de plus à prendre un congé parental, tandis que la hausse chez les femmes a été de 3,6%. En chiffres absolus cependant, les femmes sont toujours les premières bénéficiaires de cette interruption thématique: environ 62.840 femmes pour 38.283 hommes par mois entre septembre et novembre.