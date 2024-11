L’absentéisme de moyenne et longue durée en hausse, particulièrement chez les jeunes

Le taux d’absentéisme de moyenne et de longue durée a continué à progresser au premier semestre 2024, selon une étude du prestataire de services RH Securex.

Durant cette période, 2,53% des travailleurs étaient absents pour maladie de moyenne durée (un mois à un an) et 3,36% pour maladie de longue durée (plus d’un an), sur un jour ouvrable moyen.

Chez les jeunes travailleurs (25-34 ans), on note une augmentation de l’absentéisme de moyenne durée de 26% par rapport à 2022. La hausse grimpe à 42% pour ce qui concerne l’absentéisme de longue durée.

La tendance à la hausse des absences de moyenne et de longue durée se confirme tant du côté des employés, avec des hausses de 10 et 7% pour atteindre un record, que du côté des ouvriers, où l’on note des augmentations de respectivement 11 et 9%.