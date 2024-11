La direction des Petits Riens appelle à un “retour au dialogue” 

Au vu du mouvement de grève entamé vendredi dernier par le personnel du centre de tri des Petits Riens d’Anderlecht (et rejoint ensuite par quelques employés des magasins et maisons d’accueil), la direction est revenue mercredi sur les raisons qui la pousse à licencier une vingtaine d’employés, et sur la nécessité de rétablir un dialogue social.

Depuis 2018, la situation financière des Petits Riens est marquée par une “fragilité financière persistante, due à des crises successives et aux bouleversements du secteur de la seconde main”, explique-t-elle dans un communiqué. Elle affirme avoir toujours eu à cœur de maintenir une “communication transparente et un dialogue constant” avec le personnel, notamment en exposant “de manière ouverte” les préoccupations pressantes liées à la situation financière de l’organisation lors de réunions mensuelles.



“En juin dernier, lors d’un conseil d’entreprise annuel extraordinaire, le message de l’urgence a été renforcé”, précise la direction, avant la tenue de trois conseils d’entreprise extraordinaires “dans un climat serein”.



Fin octobre, un plan de mesures comprenant des licenciements pour motif économique a été présenté. Lors d’une seconde réunion, les représentants du personnel ont pu faire part de leurs remarques et propositions, “dont certaines ont été intégrées au plan”. “Une communication destinée à informer l’ensemble du personnel a alors été validée par les participants.”



“Nous nous étonnons donc qu’un préavis de grève ait été déposé et que dès le lendemain un mouvement ‘spontané’, soutenu par les syndicats, ait débuté, sans tenir compte dudit préavis”, peut-on lire. “Cette grève ne peut qu’aggraver la situation financière compliquée de l’ASBL”, poursuit la direction.



Appelant au calme et à un retour au dialogue, elle certifie vouloir “préserver le plus d’emplois possible”. Mais malgré l’émotion suscitée par la situation, qu’elle affirme partager, “il en va de la survie des Petits Riens”, conclut la direction.