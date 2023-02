Grève sur le rail et dans les transports en commun ce 10 mars en Belgique

Il y aura bien une grève sur le rail le vendredi 10 mars prochain, ont confirmé les syndicats socialistes CGSP Cheminots et ACOD Spoor. Des perturbations sont également à prévoir à la Stib, au Tec et chez De Lijn.

Dans le cadre d’actions décidées par le front commun syndical des services publics, une journée de grève nationale a en effet été décrétée ce jour-là pour l’ensemble des secteurs couvrant la fonction publique.

Le vendredi 10 mars sera le point d’orgue d’une semaine d’actions de protestation annoncée début février par le front commun syndical (CGSP, SLFP, CSC). Elle sera rythmée par des journées thématiques, dédiées, pêle-mêle, aux services de secours, aux droits des femmes ou encore aux pensions, avait indiqué jeudi dernier le président de la CGSP, Michel Meyer.

Les syndicats souhaitent dénoncer un sous-financement et un manque de personnel dans plusieurs secteurs. Ils demandent également un renforcement des systèmes de pension dans les services publics et une augmentation du pouvoir d’achat. La CGSP Cheminots et l’ACOD Spoor entendent participer à l’action du vendredi 10 mars et couvriront l’ensemble de leurs affiliés, préviennent-ils lundi.

La grève nationale sur le rail débutera le 09 mars à 22h00 pour se terminer 24 heures plus tard.

La grève touchera aussi le Tec, la Stib et De Lijn

La grève dans le secteur public du vendredi 10 mars prochain ne touchera pas que le rail. Des perturbations sont également à prévoir à la Stib, au Tec et chez De Lijn.

Du côté du Tec, on a indiqué, dans la foulée, avoir reçu les premières lettres faisant état d’un préavis de grève pour le vendredi de la semaine prochaine. Les affiliés aux différents syndicats ont jusqu’à 48 heures avant le début de l’action pour signaler au transporteur public wallon leur volonté de faire grève le 10 mars. Ce n’est donc qu’à partir de ce moment-là que l’entreprise pourra s’exprimer sur les perturbations à prévoir, précise-t-elle. Le Tec rappelle qu’il ne s’agit pas ici d’un conflit interne mais bien d’une action syndicale interprofessionnelle.

À la Stib, le front commun syndical a, là aussi, déposé un préavis pour le 10 mars.

Enfin, de nombreux chauffeurs de De Lijn devraient également se croiser les bras ce vendredi-là. Les syndicats socialiste et chrétien ont déposé un préavis en ce sens auprès de la société flamande de transport public, indique Stan Reusen du syndicat socialiste ACOD TBM. Il précise que le syndicat libéral ne s’est pas joint à l’action. « Nous nous attendons à ce que beaucoup de gens participent et il y aura des perturbations importantes », prévient Stan Reusen.

Tant chez De Lijn qu’à la SNCB, il existe cependant un système de service minimum pour les jours de grève, où les services sont établis en fonction de la volonté du personnel de travailler ou de faire grève. On devrait y voir plus clair au milieu de la semaine prochaine.