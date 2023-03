Grève du vendredi 10 mars: le point sur la situation

Point d’orgue d’une semaine d’actions syndicales, des actions de grève sont organisées, ce vendredi, dans l’ensemble des secteurs de la fonction publique. Les réseaux de la Stib et de la SNCB sont déjà fortement perturbés. Le point.

Au terme d’une semaine d’actions menées en front commun syndical, la CGSP organise une grève générale dans l’ensemble des secteurs de la fonction publique ce vendredi. La CSC et le SLFP n’ont pas appelé à la grève générale, mais leurs affiliés se joindront au mouvement dans de nombreux secteurs.

« Une société ne peut exister sans services publics. Mais ceux-ci sont confrontés à une pression croissante », déplorent les syndicats dans le flyer qu’ils ont rédigé en front commun. « En raison du manque d’investissements et de la pénurie de personnel dans presque tous les services, il est de plus en plus difficile de continuer à fournir des services de qualité. Bien que les fonctionnaires fassent de leur mieux jour et nuit ».

La grève nationale décrétée par la CGSP a débuté jeudi à 22h00 et se terminera 24 heures plus tard. Dans plusieurs secteurs dont les transports en commun, des préavis de grève ont en outre été déposés en front commun.

Le point sur les perturbations

La Stib

A 6h00, seule la ligne de métro 1 (prolongée de Gare de l’Ouest à Erasme), les trams 3, 4, 7, 8, 9, 51, 92 et les bus 36, 46 (entre Moortebeek et Anneessens), 50, 53, 59, 71, 87 (prolongée de Simonis à Etangs Noirs) et 95 circulent.

Toutes les autres lignes de la Stib ne sont pas exploitées.

La SNCB

Un service alternatif a été mis en place. Un train IC sur deux et un train S et L sur trois roulent.

La plupart des trains P (en heures de pointe le matin et le soir) ne circulent pas.

Peu de trains circulent dans les provinces de Namur, de Luxembourg, dans une partie du Brabant wallon (la gare d’Ottignies, entre autres, n’est pas desservie) et entre Liège et Huy, précise la SNCB.

Le TEC

De très nombreuses lignes des TEC sont également affectées en Wallonie. Consultez ici la liste des lignes concernées.