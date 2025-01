Des millions d’euros pour les crèches

Actuellement, 45.400 places en crèche sont autorisées en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Elles couvrent environ 67.700 enfants.

Ces quatre dernières années, la FWB a perdu environ 1.700 places en crèche, principalement dans le milieu d’accueil non subventionné, mis à mal, il est vrai, par la fameuse réforme Milac.

Les nouvelles majorités en place tant à la FWB qu’en Région wallonne veulent inverser la tendance. Valérie Lescrenier (Les Engagés), forte de son double portefeuille (Enfance en FWB et Infrastructures de la Petite Enfance en RW), entend investir des dizaines de millions d’euros et créer 5.000 nouvelles places d’ici à 2030 (par tous les moyens possibles) sans en perdre.

Les actions sont multiples. D’abord, un budget de 10 millions d’euros pour inciter les crèches non subventionnées de niveau 0 à passer, à minima, au niveau 1, où elles reçoivent un soutien administratif si elles passent sous statut d’ASBL. Ensuite, à titre transitoire, la ministre a prévu un soutien de 200 euros par place dans les structures d’accueil de niveau 0 et 1 en 2024 (déjà liquidé) et en 2025. Soit 3,6 millions d’euros au total. Un budget de 2 millions d’euros est aussi prévu pour permettre à une part importante des 1.500 accueillantes (sur 3.000) qui ne sont pas salariées de le devenir.

Outre 15 millions d’euros destinés à la rénovation des crèches existantes, Valérie Lescrenier entend accélérer les projets prévus dans le plan Équilibre avec révision éventuelle des contraintes très sévères à l’ouverture et augmentation du financement prévu par place de 41.000 à 46.000 euros.