Combien coûte une année de formation dans l’enseignement supérieur?

Combien coûte aujourd’hui une formation dans un établissement d’enseignement supérieur, et comment mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir une bourse d’études pour votre enfant ?

Les études coûtent cher. Pour les études supérieures en particulier, la facture peut être salée. Les frais d’inscription, les cours et le matériel d’étude spécifique à l’option choisie, le transport ou le logement, les repas et la vie étudiante (comprendre les sorties) pèsent généralement lourd dans le budget familial. D’autant que ces frais sont à multiplier par le nombre d’enfants.

Dans certains cas, vous pouvez bénéficier d’une bourse d’études. Une telle aide réduira considérablement les frais d’inscription dans une université ou une école supérieure. Mais bien entendu, tout le monde n’y a pas droit.

Frais d’inscription

En Belgique, l’enseignement est, en principe, gratuit pour tout enfant en âge scolaire. Ainsi, aucun droit d’inscription n’est perçu dans l’enseignement primaire et secondaire. Pour les études supérieures, les frais d’inscription sont fixés annuellement par les communautés de notre pays.

Les frais d’inscription dans une université ou une école supérieure en Flandre se composent d’une partie fixe et d’une partie variable. Cette dernière dépend du nombre de crédits choisis. Pour l’année académique 2023-2024, la partie fixe s’élève à 282,10 euros. Par crédit, vous payez 13,50 euros. Ainsi, le minerval pour une année complète à temps plein, soit soixante crédits, s’élève à 1.092,10 euros. Une année de cours à temps partiel, de trente crédits, vous coûtera 687,10 euros.

Aucune distinction n’est faite entre les programmes de bachelor et de master. En revanche, les frais sont différents pour les bacheliers après bacheliers, les masters après masters et les doctorants, entre autres. « Ces derniers paient un montant forfaitaire de 545,80 euros lors de leur première inscription et le même montant l’année où ils soutiennent leur thèse finale », indique la KU Leuven. « Les années d’études intermédiaires, y compris toutes les facilités, sont gratuites pour eux. «

Votre enfant envisage-t-il d’étudier dans une université ou une école supérieure francophone en Belgique ? Pour l’année académique 2023-2024, les frais d’inscription s’élèvent à 835 euros. Ce montant est inchangé depuis des années. Quant aux doctorants paient la même somme lors de leur première année d’études, et en principe seulement 32 euros les années suivantes.

Au fil des années académiques, vous paierez donc au total plusieurs milliers d’euros de frais d’inscription pour votre enfant (ou vos enfants) étudiant en Belgique. Sachez également que vous devez payer l’intégralité du montant annuel au moment de l’inscription. Un recalcul sera éventuellement effectué ultérieurement sur la base du nombre de crédits effectivement suivis.

Etudiant boursier

Vous pouvez parfois bénéficier d’une bourse d’études, ce qui réduit considérablement la somme que vous devez payer. Bien entendu, des conditions strictes doivent être remplies avant l’octroi de celle-ci. Pour avoir toutes les informations à ce sujet, mieux vaut vous adresser au service social de l’université ou de l’école supérieure où votre enfant étudiera.

Un critère important pour l’obtention d’une bourse d’études du gouvernement flamand est le montant du revenu familial. Pour calculer le plafond de ce revenu, on prend en compte la charge financière que représente la personne dans ce que l’on appelle l’unité de vie. Il peut s’agir d’une famille traditionnelle, mais les cohabitants et les étudiants célibataires constituent également une unité de vie. Si vous avez droit à une bourse complète dans un établissement en Flandre, vous paierez des frais d’inscription réduits de 128,80 euros pour l’année académique 2023-2024. Ce taux forfaitaire s’applique aussi bien aux cours à temps plein qu’aux cours à temps partiel. Il existe également une possibilité de frais d’inscription réduits « presque comme une bourse » de 576,10 euros (temps plein) ou 429,10 euros (mi-temps) pour les personnes qui n’ont pas droit à une bourse, mais qui disposent néanmoins de ressources financières limitées.

Lorsque votre fils ou votre fille s’inscrit comme étudiant régulier dans une université ou une école supérieure francophone, vous pouvez, en tant que parent, bénéficier d’une bourse de la Communauté française. Le montant de cette bourse dépendra de votre situation familiale et de vos revenus. En Fédération Wallonie-Bruxelles, l’obtention d’une allocation d’études est soumise à plusieurs conditions portant sur les revenus du ménage, les revenus cadastraux et les loyers, la nationalité et le cursus éducatif de l’étudiant qui désire bénéficier d’une allocation (appelé allocataire).

Si vous remplissez les conditions les plus strictes, vous ne payez pas de frais d’inscription. Il existe également un droit d’inscription réduit de 374 euros pour les personnes à revenus limités. Ce montant n’a pas changé depuis de nombreuses années.

Autres possibilités de financements

Il existe également des fondations privées qui accordent des bourses d’études. C’est souvent le cas pour certaines filières ou pour des étudiants ayant un profil spécifique. Les détails sont disponibles sur le site de la Commission des Fondations Boursières du Brabant. Malheureusement, il est déjà trop tard pour introduire une demande pour l’année académique 2023-2024.

Dans le passé, vous pouviez demander un prêt d’étude à la Communauté française. Prêt que vous devez rembourser après coup, y compris les intérêts. Le taux d’intérêt était toutefois peu élevé. Mais depuis l’année académique 2020-2021, ce prêt étude a été supprimé.

La Communauté flamande n’accorde pas de prêts étudiants, pas plus que la Fédération familiale depuis des années. Mais vous pouvez vous renseigner pour des prêts sans intérêt auprès des services sociaux de l’établissement d’enseignement lui-même. Le Fonds de prêts d’études du Limbourg, par exemple, accorde des montants compris entre 500 et 3 000 euros par année académique.

La Fondation Fernand Lazard propose également des prêts annuels sans intérêt pouvant aller jusqu’à 25 000 euros. Ces prêts se veulent être un coup de pouce pour les jeunes qui ont déjà un master en poche et qui veulent s’installer, ou bien pour financer des études complémentaires ou des recherches scientifiques à l’étranger. Le prêt couvre entre autres les frais d’inscription à l’établissement, les frais de voyage, l’achat du matériel d’étude, la location d’un logement pendant le séjour et l’assurance maladie. Là aussi, la demande doit être introduite endéans certains délais. Pour l’année académique 2023-2024, il est déjà trop tard.

Vous n’avez pas droit à une bourse ou à un prêt étudiant? Dans ce cas, il vous reste la solution du prêt personnel (à tempérament) afin de financer les études de votre enfant. Mais attention, un tel prêt s’accompagne souvent d’intérêts élevés.