Les syndicats et la direction du chocolatier Barry Callebaut ont conclu un accord social dans le cadre de la restructuration de l’entreprise, ont indiqué Barry Callebaut et le syndicat libéral ACLVB (pendant flamand de la CGSLB) jeudi. Au total, 150 personnes perdront leur travail à Wieze et Lokeren, soit deux fois moins que les 300 emplois menacés initialement.

« Avec cet accord, nous offrons enfin aux travailleurs la sécurité financière et juridique à laquelle ils ont droit après des mois d’attente », selon le secrétaire permanent de l’ACLVB, Kurt Marysse. « Il s’agit d’un plan social digne de ce nom, avec une sécurité juridique garantie et des perspectives d’avenir. »

« Nous ferons tout ce qui possible pour apporter un maximum de soutien aux personnes touchées – dont la grande majorité a plus de 45 ans – dans la recherche d’un nouvel emploi (…) Avec environ 170 employés qui quitteront Barry Callebaut au cours de l’année à venir, nous allons surveiller de près la charge de travail« , avertit Tina De Greef de l’ACV.

À Hal, 178 emplois sont toujours sur la sellette, mais les discussions sociales à ce sujet sont toujours en cours.