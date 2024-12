Proximus regroupe ses activités internationales sous la structure Proximus Global

Proximus a annoncé mardi la création de Proximus Global, une structure regroupant ses activités internationales, soit BICS, Telesign et Route Mobile. Cette nouvelle entité, valorisée à environ 3,1 milliards d’euros, a l’ambition d’émerger en tant que “leader mondial des communications digitales”.

Avec l’acquisition de Telesign et de BICS, dans un premier temps, puis de l’entreprise indienne Route Mobile dans un second temps, Proximus s’est développé sur le plan international, dans les domaines des services voix et messagerie P2P, des services de mobilité et de la protection contre la fraude. Ces activités ont généré en 2023 un chiffre d’affaires cumulé de 1,9 milliard d’euros, rapporte l’opérateur belge.

Dans le but de “simplifier (sa) structure organisationnelle”, l’entreprise de télécommunications a créé une nouvelle structure baptisée Proximus Global et transféré ces diverses acquisitions internationales vers cette entité dédiée aux activités internationales du groupe. Les objectifs de cette nouvelle organisation est de “favoriser les opportunités de croissance commerciale, tirer parti de la diversité des talents et de la présence mondiale du groupe et faciliter l’émergence d’un leader mondial des communications digitales”.

Le directeur général de Proximus Guillaume Boutin sera également CEO de Proximus Global, au sommet d’une direction “simplifiée et clarifiée”, autour de “plusieurs piliers fonctionnels”. Le pilier commercial, qui couvrira les domaines du chiffre d’affaires, des produits et des activités, sera dirigé par Rajdip Gupta, récemment confirmé comme administrateur délégué de Route Mobile.

Cette réorganisation ne changera rien pour les clients qui pourront toujours “interagir avec leur marque”, qu’il s’agisse de BICS, Telesign ou Route Mobile, promet Proximus.