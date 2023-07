Presque 200.000 visiteurs à la Foire de Libramont

La 87e édition de la Foire agricole de Libramont, qui s’est clôturée ce lundi soir, a accueilli un total de 199.230 visiteurs sur quatre jours, un nombre stable par rapport à celui de l’année précédente (198.932 visiteurs), ont annoncé ses organisateurs.

« Certains esprits chagrins avaient annoncé la fin des grands évènements avec le Covid. Mais nous avons besoin plus que jamais de grands rassemblements pour pouvoir faire émerger l’intelligence collective », fait valoir la directrice générale de la Foire de Libramont, Natacha Perat. Aucun incident grave n’a été signalé lors de cette 87e mouture.

Le record de fréquentation sur quatre jours de la grand-messe du monde agricole belge remonte à 2012, année d’inauguration du bâtiment emblématique LEC (Libramont exhibition & congress), avec 219.328 visiteurs. Au-delà du nombre de personnes ayant rallié Libramont, les organisateurs de la Foire agricole et forestière soulignent le côté qualitatif du visitorat. « Le taux d’utilisation des invitations aux agriculteurs et des invitations envoyées par les exposants à leurs clients, c’est pratiquement du jamais-vu », souligne Natacha Perat qui met également en avant la dimension internationale de la Foire, avec « 28-29% de firmes internationales ».

Temps maussade

Le temps maussade et pluvieux n’a pas pesé sur la fréquentation d’un évènement qui bon an, mal an, rallie quelque 200.000 personnes, ce qui autorise ses organisateurs à qualifier Libramont de « plus grande foire en plein air d’Europe ». Au contraire, quand la pluie empêche les agriculteurs de travailler dans leurs champs, ils sont d’autant plus nombreux à rallier Libramont, souligne-t-on. Outre son temps automnal, cette 87e édition a notamment été marquée par deux visites de prestige. Samedi, le commissaire européen à l’Agriculture, le Polonais Janusz Wojciechowski, a visité la foire qui n’avait plus accueilli de commissaire européen depuis 2010. Pour la petite histoire, le Polonais est revenu incognito à Libramont le lendemain avec sa famille…

Et ce lundi, c’est le Premier ministre Alexander De Croo qui a bravé la pluie pour aller à la rencontre de fabricants de machine agricoles, d’éleveurs du nord et du sud du pays et du grand public, se prêtant de bonnes grâces aux demandes de photos. Malgré un temps exécrable, le Premier ministre est resté plus longtemps que le programme initialement prévu. Libramont attire un public flamand nombreux. Parmi les centaines d’exposants représentés à la foire agricole et forestière, environ 40% proviennent du nord du pays.

De Croo, un fidèle de l’évènement

Le libéral flamand, tout comme son père Herman De Croo, est un fidèle de l’évènement ardennais. Père et fils, grands amateurs de chevaux, ont déjà fréquenté la Foire de Libramont à de nombreuses reprises à titre privé par le passé. La 88e édition de la Foire agricole de Libramont se déroulera du 26 au 29 juillet 2024. Elle se prolongera, comme lors de chaque année paire désormais, par deux jours de démonstrations forestières, à Bertrix, les 30 et 31 juillet 2024. Quant à l’édition 2026, qui sera en principe la 90e, elle marquera le centenaire de la société organisatrice, la société royale du Cheval de Trait Ardennais, créée par un groupe d’éleveurs en 1926, et qui est devenue en 2022 Libramont Coopéralia.