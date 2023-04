Zone euro: déficit public de 3,6% en 2022, en baisse (infographie)

Le déficit public a diminué l’an dernier dans la zone euro, alors que la dette publique a continué à augmenter en valeur absolue, en voyant toutefois son poids relatif diminuer, selon les chiffres publiés par Eurostat. La Belgique fait partie des 13 États qui ont un ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB.

Selon l’office européen des statistiques, le déficit public s’est établi à 3,6% du produit intérieur brut (PIB) de la zone euro en 2022 alors qu’il atteignait encore 5,3% du PIB en 2021 et 7,1% du PIB en 2020. Les finances publiques avaient alors été plombées par la pandémie et les mesures de soutien à l’économie. En 2019, le déficit public en zone euro n’était que de 0,6% du PIB.

En 2022, 20 États membres affichent un déficit. Les déficits les plus élevés ont été enregistrés en Italie (-8,0%), Hongrie et Roumanie (-6,2% chacune) et à Malte (-5,8%).

Onze États membres affichent un déficit supérieur à 3% du PIB, dont la Belgique avec un déficit de 3,9% du PIB.

Six États membres affichent un excédent, les plus élevés étant enregistrés au Danemark (+3,3%), à Chypre (+2,1%) et en Irlande (+1,6%). Le niveau de dette publique en zone euro s’est, lui, fixé à 91,6% du PIB en 2022, contre 95,5% en 2021 et 97,2% en 2020. En 2019, la dette publique atteignait 84,1% du PIB. En valeur absolue, la dette publique en zone euro atteignait plus de 13.272 milliards d’euros en 2022, contre 12.790 milliards d’euros l’année précédente.

Fin 2022, les ratios de dette publique/PIB les plus faibles sont relevés en Estonie (18,4%), Bulgarie (22,9%), au Luxembourg (24,6%), Danemark (30,1%), en Suède (33,0%) et Lituanie (38,4%).

Treize États membres ont un ratio de dette publique supérieur à 60% du PIB, les plus élevés étant enregistrés en Grèce (171,3%), Italie (144,4%), au Portugal (113,9%), en Espagne (113,2%), France (111,6%) et Belgique (105,1%).