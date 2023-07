Wallonie: le Forem publie la liste des 158 métiers en pénurie, dont près d’un tiers dans la construction

L’Office wallon de la formation et de l’emploi (Forem) a publié mercredi sa nouvelle liste des fonctions critiques et des métiers en pénurie dans le sud du pays. Pour l’année 2023, la liste comporte 158 fonctions, soit 17 de plus que l’an passé.

Comme chaque année, le bureau wallon de l’emploi a établi la liste des métiers en tension. Elle comprend désormais 66 fonctions critiques pour lesquelles les employeurs éprouvent des difficultés de recrutement, ainsi que 92 métiers en pénurie, caractérisés par un manque de candidats.

Cette nouvelle liste voit notamment disparaître quelque 22 métiers (agent immobilier, conseiller en crédits et responsable de maintenance industrielle), tandis que 42 nouveaux métiers font leur apparition (désamianteur, conducteur de machines agricoles et forestières, esthéticien, opticien ou encore pharmacien).

Le secteur de la construction, le plus représenté

Comme les années précédentes, le secteur de la construction reste le plus représenté dans la liste avec 56 métiers, allant des monteurs d’échafaudage aux tailleurs de pierre naturelle.

L’organisme régional observe par ailleurs une hausse de métiers en tension de recrutement par rapport à l’an dernier. Malgré la guerre en Ukraine et les crises énergétiques et inflationnistes qui en découlèrent, le Forem a récolté 476.000 offres d’emploi en 2022, soit 8,2% de plus qu’en 2021.

Plusieurs fonctions souffrent de difficultés de recrutement plus structurelles, observe encore le Forem. Parmi celles-ci, certaines se distinguent par la prédominance d’un grand nombre de travailleurs approchant l’âge de la retraite, « et qui risquent de ne pas être remplacés dans les années à venir ». Ainsi, pour 44 des 158 fonctions de la liste, au moins un tiers de leurs travailleurs ont passé la cinquantaine. C’est notamment le cas pour les métiers de conducteur de poids lourd, d’infirmier, ou de couvreur.