Un site internet pour présenter l’agroécologie en Wallonie

Une plate-forme sur l’agroécologie en Wallonie, www.terrae-agroecologie.be, a été mise en ligne récemment. Le site présente des portraits d’agriculteurs engagés dans la transition agroécologique, des synthèses et fiches techniques, et différentes actions mises en œuvre au travers du projet Terraé.

Dans le cadre du plan de relance wallon, un plan régional de transition agroécologique sur quatre ans, baptisé « Terraé », a été lancé l’an dernier. Doté d’une enveloppe de six millions d’euros, il se concrétise notamment par la construction d’un référentiel wallon des pratiques agroécologiques et par l’accompagnement sur le terrain de plusieurs centaines d’agriculteurs.

Terraé se dote aujourd’hui d’une plateforme d’information « créée pour partager les avancées du réseau et de ces nombreuses actions afin de promouvoir les pratiques agroécologiques », expliquent les initiateurs dans un communiqué de presse. Développé par le CRA-w (Centre wallon de Recherches agronomiques), Fourrages Mieux, Greenotec et Natagriwal, l’outil s’adresse aux agriculteurs, enseignants et étudiants, chercheurs, et à toute personne désirant s’informer sur l’agroécologie.

Le projet Terraé est financé par le ministère régional de l’Environnement, en collaboration avec ceux de l’Agriculture et du Climat.