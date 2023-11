Spirou chez Caterpillar ?

L’intérêt est bien concret même si, à ce stade, cela ne reste qu’une intention.

On le sait, depuis l’échec de la piste Legoland, l’ancien site de Caterpillar à Charleroi va être scindé en trois parties : un tiers sera consacré à l’extension du Biopark voisin, un autre tiers sera transformé en une zone d’activités économiques et en business park, enfin, la dernière partie doit être dévolue aux loisirs et au tourisme.

Dans leur édition du week-end dernier, nos confrères de Sudinfo ont annoncé une arrivée possible d’un parc Spirou sur cette troisième partie. Cette piste a été depuis confirmée par les éditions Dupuis et par Média Participations, sa maison mère. L’intérêt est donc bien concret même si, à ce stade, cela ne reste qu’une intention. Un premier Parc Spirou existe déjà en Provence et rencontre un franc succès.