Quarante-six entreprises wallonnes sélectionnées pour des projets d’internationalisation

Le gouvernement de Wallonie a approuvé l’enveloppe « Projets stratégiques à l’internationalisation », le premier volet de la réforme globale des incitants à l’internationalisation dans le cadre du Plan de Relance de la Wallonie, annonce le ministre régional de l’Économie Willy Borsus vendredi dans un communiqué.

L’appel à projets stratégiques a été lancé par l’Agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers (Awex) au second semestre 2023. 77 projets ont été soumis par des entreprises et 46 d’entre eux ont été retenus pour l’obtention des subventions.

Ce subside, de maximum 80.000 euros, couvre 80 % des coûts admissibles. Le budget mobilisé s’élève à 3.9 millions d’euros.

Les sociétés sélectionnées, principalement des PME, sont représentatives de nombreux secteurs (« food », construction, industries chimique et biotechnologique, santé, systèmes énergétiques, services, …), énumère M. Borsus.

Le deuxième volet de la réforme des incitants à l’internationalisation sera lancé au premier trimestre 2024.