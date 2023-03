Quantum Biospace, un parc scientifique de plus?

Le secteur des biotechnologies se densifie en Wallonie. Un futur zoning s’adressera aux entreprises pharmaceutiques.



En Wallonie, des zones d’activités économiques dédiées aux biotechnologies, il en existe déjà à Gosselies, Liège, Marche et Mont-Saint-Guibert. Il y en aura bientôt une cinquième à Wavre. La société immobilière anversoise BVI.EU vient en effet de déposer une demande de permis de bâtir en vue d’aménager un espace de 18 ha destiné aux entreprises pharmaceutiques.

On peut voir ce projet, baptisé Quantum Biospace, comme une attaque frontale envers les parcs existants, un élément susceptible d’attiser cette guerre des bassins qui a déjà fait tant de tort à la Wallonie. Ce n’est toutefois pas l’optique du secrétaire d’Etat à la Relance, Thomas Dermine, tout juste réélu à la présidence de la fédération PS de Charleroi et qui aurait dès lors pu se lever en défenseur du Biopark. “La Wallonie, c’est un mouchoir de poche en compétition avec l’ensemble de l’Europe ou avec les USA, explique-t-il à L’Echo. Ce qui importe, c’est l’agglomération des moyens. Plus il y a de la densité, plus cela sert la compétitivité du secteur.”

Au contraire des autres parcs, Quantum Biospace est totalement financé par le privé. Il sera ciblé sur l’utilisation de l’intelligence artificielle pour le développement de nouveaux médicaments, anticipant ainsi les évolutions du secteur, comme le Biopark l’avait fait il y a 20 ans en misant sur les thérapies cellulaires.