Plan de relance économique de la Wallonie: 92% des projets prioritaires sont lancés

Le gouvernement wallon, accompagné de représentants des syndicats, du patronat et d’associations environnementales, a dressé un bilan mercredi des progrès réalisés dans le cadre du plan de relance régional.

Un an après l’identification de ses 42 projets prioritaires, les intervenants ont exprimé leur satisfaction à l’unanimité, en soulignant que 92% des projets étaient lancés et bien engagés, ce qui est plutôt rare.

« Je tiens à saluer le sens des responsabilités de nos partenaires« , a déclaré le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, en ouverture de la séance. « Après un démarrage difficile, la dynamique est positive. Les relations entre partenaires se sont nettement améliorées et nous sommes entrés dans un véritable processus de co-construction », a renchéri Olivier de Wasseige, l’administrateur délégué de l’Union wallonne des Entreprises (UWE).

Dans les rangs syndicaux, Jean-François Tamellini, le secrétaire général de la FGTB wallonne, a salué « la solidité » des projets. « Pour se relever, il faut une bonne base et un équilibre entre l’économie, le social et l’environnement. Ce n’est qu’en avançant sur ces 3 points qu’on réussira », a-t-il souligné.

Un an après la signature de la déclaration commune entre le #WalGov et les partenaires sociaux et environnementaux, nous avons présenté les premiers résultats et premières avancées des projets du Plan de relance de #Wallonie ! 1/2 pic.twitter.com/WN0WeFH176 — Elio Di Rupo (@eliodirupo) April 5, 2023



Selon le ministre-président wallon, 92% des projets prioritaires du plan de relance régional et 89% des projets prioritaires du plan de relance et de résilience européen sont en cours. Fin février, plus d’un tiers du budget global avait également été engagé, avec un montant de 2,45 milliards d’euros engagés et 1,150 milliard d’euros liquidés.

Fortes de cet élan, les autorités ont défini cinq macro-objectifs à atteindre d’ici 2030 :

l’industrie manufacturière et le secteur de la construction devront représenter 25% du PIB wallon;

les sites naturels protégés couvriront 5% du territoire;

les émissions de gaz à effet de serre seront réduites de 55% par rapport à 1990;

la part des Wallons exposés à un risque de pauvreté aura diminué de moitié par rapport à 2015

et le taux d’emploi sera d’au moins 75%.

Les Engagés dénoncent « la 3e relance du plan de relance wallon »

Le bilan du plan de relance régional dressé ce mercredi par le gouvernement wallon est loin de satisfaire Les Engagés. « Les quelques projets détaillés par le gouvernement wallon avaient déjà été annoncés l’année passée et il n’y a toujours aucun outil de mesure de l’efficience des projets prioritaires », a ainsi réagi le chef de groupe des Engagés au parlement régional, François Desquesnes.

« De quels projets parle Elio Di Rupo quand il annonce que 92% d’entre eux sont en cours? Uniquement des projets prioritaires pour gonfler les chiffres », a-t-il ajouté en pointant également la prudence des partenaires sociaux qui « formulent des espoirs sur les objectifs mais se refusent à tout commentaire de fond ».