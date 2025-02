Namur: l’Annuaire des Commerces, nouveau levier d’attractivité économique?

Namur lance l’Annuaire des Commerces, un outil cartographique innovant qui répertorie l’ensemble des commerces et cellules vides de la ville. L’objectif? Mieux informer les touristes, attirer les investisseurs potentiels et orienter certains choix politiques. De quoi relancer l’économie locale?

Que vous soyez investisseur en quête d’opportunités, commerçant cherchant à se démarquer ou touriste désireux de découvrir les adresses authentiques de Namur, ce nouvel outil développé par la Ville de Namur est fait pour vous! L’Annuaire des Commerces recense l’ensemble des établissements de la ville et de ses localités, regroupant près de 2 000 adresses pour vous guider dans la découverte du territoire namurois. Une approche originale qui promet de donner un coup de boost à l’économie locale!

Trois avantages pour l’économie locale

Rechercher un commerce

À la recherche d’un restaurant, d’une boulangerie, d’un salon de coiffure ou d’un fleuriste ? En un seul clic, trouvez l’adresse idéale ! L’Annuaire des Commerces vous permet de filtrer votre recherche par type d’activité, sous-activité, localité, voire même par rue, pour une navigation simplifiée et rapide.

Prospecter pour un emplacement

La plateforme s’adresse également aux investisseurs et aux commerçants en quête d’une nouvelle vitrine pour leurs produits, en recensant l’ensemble des locaux vacants. Ainsi, sur les 2159 cellules répertoriées, 233 sont actuellement vides (soit 10%) et attendent de trouver un repreneur.

Suivre l’évolution du commerce à Namur

Au-delà de faciliter la recherche d’une adresse précise, l’annuaire offre aux investisseurs une vision stratégique de l’évolution du paysage commercial. Grâce notamment à un suivi continu de leur évolution dans le temps. L’outil révèle ainsi que près de 20% des établissements appartiennent pour l’instant au secteur HoReCa: cafés, bars, restaurants et autres lieux dédiés à la gourmandise.

Cette « veille commerciale » devrait permettre d’orienter les décisions en matière d’implantations commerciales dans les différentes localités, renforçant ainsi l’attractivité économique de la ville.

Bien plus qu’un outil

Concrètement, l’Annuaire des Commerces de Namur se positionne comme bien plus qu’un outil de recherche. Il offre une vision stratégique du paysage commercial, facilite la prospection pour les investisseurs et dynamise la découverte des adresses authentiques pour les habitants et visiteurs. Ce coup de pouce innovant promet de renforcer l’attractivité économique de Namur et d’accompagner la ville dans sa transformation en destination de choix.