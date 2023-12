Moody’s confirme la note de la Wallonie

L’agence de notation maintient la note A3 ainsi que la perspective stable pour la Wallonie.

Le ministre wallon du Budget, Adrien Dolimont (MR), peut afficher un petit sourire de soulagement. Ce mardi 12 décembre, l’agence de notation Moody’s a en effet confirmé le rating de la Wallonie (A3), ainsi que la perspective stable. La note régionale avait été dégradée en 2021, en même temps que celles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Flandre.

« C’est une très bonne nouvelle pour la région, cela démontre que nos engagements ont été respectés, s’est réjoui Adrien Dolimont dans un communiqué. Que ce soit pour les résultats des comptes 2022 ou des budgets 2023 ou 2024, la Wallonie tient sa trajectoire et cela renforce notre crédibilité. Le maintien de la note nous garantit également un financement sur les marchés à des conditions similaires. »

Le budget wallon affiche certes encore un déficit de près de trois milliards d’euros, mais Moody’s salue la réduction de 165 millions du solde brut à financer par rapport à 2023 et, surtout, la programmation d’efforts structurels qui atteignent les 500 millions d’euros sur les trois derniers exercices budgétaires. Par ailleurs, la « spending review » se concrétisera en 2024 pour le parc automobile du SPW, les investissements immobiliers et les dépenses informatiques courantes. Ces engagements à réduire les dépenses (ce qui n’empêche pas d’en augmenter par ailleurs, en particulier pour la relance et la transition) sont pointés par Moody’s. L’agence note également « une gestion pointue mais prudente de la dette qui garantit un accès incontesté au marché », ainsi qu’une « flexibilité des recettes élevée ».

« De toute évidence, les finances publiques seront un élément fondamental de la déclaration de politique régionale 2024-2029, ajoute Adrien Dolimont. Le prochain gouvernement devra établir une stratégie solide à long terme et démontrer le même respect de ses engagements ».